Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Po střetu s vlakem se podruhé narodila…

KOLÍNSKO – Díky rychlému příjezdu hlídky a profesionální pomoci zachránili vážně zraněné ženě život.

Ne pokaždé se v našich životech odehrává vše podle našich představ… Některé životní situace mohou člověka ovlivnit natolik, že se odhodlá bohužel ke krajním řešením. Jeden z podobných případů se odehrál na konci října v Kolíně. Jednadvacetiletá dívka se rozhodla ukončit svůj život skokem pod vlak. Pomoc byla naštěstí nablízku…

Poslední říjnový den, krátce po osmé hodině ráno, přijal operační důstojník na tísňové lince 158 oznámení o střetu vlaku s osobou na železniční trati mezi Kolínem a Prahou. Na základě této informace ihned na místo vyslal policisty z kolínského oddělení hlídkové služby, pprap. Matěje Novotného a pprap. Štěpána Lisku, kteří k místu neštěstí dorazili jako první, do dvou minut po oznámení.

V kolejišti nalezli mladou ženu, ta byla při vědomí, avšak vážně zraněná a zaklíněná pod vlakem. Oba členové hlídky, bez jakéhokoliv zaváhání, zahájili u velmi těžce zraněné dívky život zachraňující úkony. Ze zdravotnického batohu, který je součástí vybavení každého služebního vozidla, vytáhli turniketová škrtidla, která použili na zraněné končetiny, aby u dívky zastavili krvácení. Současně s ní po celou dobu velmi citlivě komunikovali.

V záchranných úkonech policisté pokračovali i po příjezdu profesionálních zdravotníků na místo a současně s nimi stále spolupracovali. Po vyproštění ze zaklínění pomohli dívku již ve stabilizovaném stavu přenést do sanity, odtud ji pak do jedné z pražských nemocnic transportoval vrtulník.

Pro policisty Matěje a Štěpána ale práce na místě neskončila. Poté, co se po celou dobu věnovali mladé dívce, které do přepravy do zdravotnického zařízení poskytovali intenzivně první předlékařskou pomoc, koordinovali další postup složek integrovaného záchranného systému na místě neštěstí, a to včetně zajištění svědků a veškerých potřebných informací k dokumentaci nešťastné události.

Rychlý příjezd policistů a jejich včasná pomoc, dosahující kvalit profesionálů, bylo bezesporu rozhodující pro přežití mladé dívky.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

26. prosince 2023

