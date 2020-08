Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Po střetu obě vozidla včetně motocyklu skončila mimo silnici

RAKOVNICKO – Nehoda se naštěstí obešla bez vážného zranění.

K hrozivě vypadající dopravní nehodě vyjížděli dopravní policisté v úterý 18. srpna před půl sedmou večer. Na křižovatce u Nového Domu se střetla nákladní souprava, osobní vozidlo a motocykl.

K dopravní nehodě došlo dle šetření pravděpodobně tak, že 59letý řidič osobního vozidla Ford jel po vedlejší silnici ve směru od Nového Domu a na křižovatce s hlavní silnicí zastavil na hranici křižovatky, odkud se rozjel do křižovatky v době, kdy po hlavní silnici přijížděla ve směru od Rakovníka na Nové Strašecí nákladní souprava s 57letým řidičem, čímž došlo ke střetu těchto dvou vozidel. Osobní automobil Ford byl nárazem odhozen do protisměru, kde narazil do jedoucího motocyklu Honda, na kterém přijížděl 53letý řidič od Nového Strašecí na Rakovník. Šofér nákladní soupravy se chtěl vyhnout střetu s osobním vozidlem tím, že strhl řízení vlevo, avšak po tomto manévru sjel mimo silnici. Taktéž mimo vozovku skončila motorka s osobním vozidlem.

Tato kolize si vyžádala dvě lehká zranění, a to u řidiče osobního vozidla a motocyklisty. Oba byli převezeni do rakovnické nemocnice. Řidič nákladní soupravy vyvázl bez zranění.

Celková škoda byla předběžně vyčíslena na téměř půl milionu korun.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Rakovník

19. srpna 2020

