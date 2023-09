Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Po srážce chodkyně z místa odjel

CHOMUTOVSKO - Přihlásí se řidič sám?

V úterý 12. září 2023 po deváté hodině dopoledne došlo v Chomutově, v ulici Na Příkopech před budovou okresního soudu ke střetu osobního vozidla s chodkyní jdoucí po přechodu pro chodce.

Řidič vozidla tovární značky Škoda Octavia II Combi, tmavě modré barvy, jedoucí ve směru ke světelné křižovatce v ulici Riegrova nezastavil před přechodem pro chodce, přestože se v jeho polovině již nacházela přecházející chodkyně. Ta šla od okresního soudu směrem k ulici Ruská. Žena zareagovala uskočením vpřed, avšak přesto došlo ke střetu, v jehož důsledku utrpěla drobné zranění a byla ošetřena v nemocnici.

Neznámý řidič hned po střetu zastavil za přechodem a chodkyně ho upozornila, že musí dávat pozor. On vzápětí od nehody odjel. Policisté z kamerových záznamů zjistili, že vozidlo na světelné křižovatce odbočilo do ulice Pražská a poté do ulice Křivá.

Policisté se tímto obrací na veřejnost s výzvou, aby se přihlásil zmíněný řidič, který od nehody odjel, nebo případní svědci, kteří by mohli podat informace. Obrátit se mohou přímo na Dopravní inspektorát PČR Chomutov, tel.: 974 447 250, 974 447 251 nebo na bezplatnou linku policie 158.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 22. září 2023

