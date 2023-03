Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Po společné akci ve věznici tři obvinění

PŘÍBRAM - Příbramští policisté spolu s příslušníky příbramské věznice odhalili při součinnostní akci tři osoby, které za zdi věznice dostávaly psychoaktivní látky. Všichni jsou již obviněni z několika trestných činů a hrozí jim až pětileté tresty.

Ve středu, 8. března 2023, zrealizovala Vězeňská služba ČR – Věznice Příbram v úzké spolupráci s Územním odborem Příbram, v objektu věznice akci, která byla zaměřena na odhalování možného protiprávního jednání spojeného s distribucí drog vězněnými osobami v objektu, ale i do objektu věznice.

Účelem této společné kontrolně-bezpečnostní akce bylo zajištění možných důkazních prostředků potřebných pro šetření této trestné činnosti, která je v příkrém rozporu s účelem výkonu trestu.

Zrealizovaná akce naplnila svůj účel - příslušníkům vězeňské služby a kriminalistům ze skupiny TOXI se při ní podařilo odhalit protiprávní praktiky skupiny osob, které měly v „hledáčku“ již několik měsíců a které zasílaly v poštovních zásilkách do příbramské věznice pervitin. Příslušníci vězeňské služby pak v rámci této kontrolní akce zajistili dostatek důkazů potřebných k zahájení úkonů trestního řízení vedených příbramskými kriminalisty, kteří pak na základě těchto důkazů a provedených výslechů sdělili všem „zúčastněným“ osobám obvinění. Jednalo se o 2 muže (28 a 41 let) a jednu ženu (30 let). Všem již sdělili příbramští kriminalisté obvinění z trestných činů nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a dále pak z maření výkonu úředního rozhodnutí, a to formou spolupachatelství. 28letý odsouzený muž ještě navíc čelí obvinění z trestného činu vydírání.

„Hlavou“ celé této skupiny měl být právě 28letý odsouzený, který prostřednictvím povolených i nepovolených telefonních hovorů instruoval svou 30letou přítelkyni k zasílání psychotropních látek do věznice. Ta drogy získávala prostřednictvím dalších osob z Brněnska a následně, opětovně dle instrukcí svého odsouzeného přítele, tyto psychoaktivní látky ukryla do připravené poštovní zásilky, která pak putovala do příbramské věznice. Jako adresáty uváděla odsouzené osoby, jejichž jména získávala rovněž od odsouzeného přítele (ten za zdmi věznice využíval své fyzické převahy a v některých případech nutil násilím spoluvězně, aby si na své jméno nechali zasílat zásilky obsahující drogu – a ty mu poté předávali). Všem nyní hrozí až pětileté tresty odnětí svobody.

Věznice Příbram spolupracuje s policisty z Územního odboru Příbram dlouhodobě, a to nejen v souvislosti s odhalováním tohoto druhu trestné činnosti. S využitím zákonných oprávnění obou složek se tak daří odhalovat a současně i minimalizovat takového delikty. A to je nejen cílem těchto součinnostních akcí, ale i prioritou spolupráce.

9. března 2023

