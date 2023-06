Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Po šichtě odhalil „neřidiče“ pod vlivem

CHOMUTOVSKO - Když volá policista na linku 158.

To, že policistou je člověk i po skončení pracovní doby, názorně ukázal jeden z našich chomutovských kolegů z dopravního inspektorátu. Když mu ve čtvrtek večer skončila směna, všiml si v projíždějícím autě řidiče, o němž díky své osobní znalosti ví, že má zákaz řízení. Neváhal, otočil své vozidlo a vydal se za mužem jedoucím směrem do Jirkova. Přitom informoval operačního na lince 158. Ten do Jirkova vyslal hlídku. Poté, co „řidič-neřidič“ zaparkoval v ulici Na Borku, přistoupil k němu zmíněný policista a představil se mu s tím, že společně počkají na kolegy. Ti po chvíli dorazili. Jejich kontrola potvrdila nejen avizovaný zákaz řízení všech motorových vozidel, ale odhalila i ovlivnění alkoholem. Řidič nadýchal přes půl promile. Osobní vozidlo mělo navíc „propadlou“ technickou kontrolu.

Provinilec byl poté na místě zadržen a policisté mu již sdělili podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Podle zákona mu za toto jednání hrozí v krajním případě až dvouletý trest.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 2. června 2023

