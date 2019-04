Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Po šesti panácích se rozhodl přeparkovat

LIBEREC – Muži z Prahy za řízení pod vlivem alkoholu hrozí pobyt ve vězení až na tři léta.

Ve čtvrtek 4. dubna, krátce před desátou večer, nedaleko centra města Liberce, zaparkoval svůj osobní automobil 55letý muž. Jakmile byl dostatečně spokojený s úkonem parkování, odebral se do blízkého pohostinství. Něco k snědku zapil šesti panáky bylinného likéru. Dostatečně nasycen zřejmě došel k závěru, že bude dobré změnit působiště. Po východu z restaurace však zjistil, že onen úkon parkování nebyl až tak přesný. Zastavil totiž v blízkosti autobusové zastávky. Rozhodl se tedy osobní automobil přeparkovat. Letmým pohledem spatřil nedaleko volné parkovací stání, nasedl tedy do vozu, otočil klíčkem a uvedl vozidlo do pohybu. Daleko nedojel. To, co se mu pravděpodobně zdálo zhola nemožné, se stalo skutečností. V zastávce stojící autobus, právě nabírající nové pasažéry, inkasoval ránu od vozu 55letého Pražana. Při střetu naštěstí nebyl nikdo zraněn.

Jak policisté, přivolaní na místo zjistili, alkoholem ovlivněný řidič osobního automobilu dostatečně neodhadl boční odstup. Že by byl na vině právě alkohol? Přístroj opakovaně vykazoval pozitivní hodnoty, kdy nejvyšší z nich atakovala 2,9 promile. 55letému řidiči osobního automobilu tak policisté na místě zadrželi řidičské oprávnění a vyzvali jej k podání vysvětlení.

Po nezbytných administrativních úkonech mu ve zkráceném přípravném trestním řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody až na šest měsíců až tři léta.

11. dubna 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

