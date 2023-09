Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Po požití dvou litrů alkoholu havaroval do jiného auta

PRAHA VENKOV-ZÁPAD – Řízení pod vlivem návykové látky nebylo jediným prohřeškem.

Nepochopitelného jednání v podobě řízení s více než dvěma promile se dopustil 42letý muž, který po požití dohromady dvou litrů alkoholu sedl za volant, jel po dálnici a tam způsobil dopravní nehodu. Naštěstí se celá událost obešla bez zranění.

K nahlášené dopravní nehodě, k níž došlo na 2,5 km dálnice D5 ve směru od Plzně na Prahu, vyjížděli policisté z dálničního oddělení Rudná v pátek 15. září, po třetí hodině odpolední.

Po příjezdu na místo policisté zjistili, že došlo ke střetu dvou osobních vozidel, VW Golf a VW Atlas. K dopravní nehodě došlo dle prvotního šetření tak, že 42letý řidič Golfu pravděpodobně nedodržel bezpečnostní vzdálenost od před ním jedoucího auta s 40letým řidičem a dalšími čtyřmi spolujezdci, do jehož zadní částí narazil. Hlídka oba řidiče vyzvala k dechovým zkouškám, přičemž u řidiče VW Atlas byl výsledek negativní, zatímco u 42letého byl pozitivní s výsledkem více než 2 promile. K tomuto výsledku muž uvedl, že v noci vypil půl litru rumu, malého panáka téhož druhu alkoholu a dále litr a půl piva. Kromě tohoto prohřešku policisté u tohoto řidiče lustrací zjistili, že má platný zákaz řízení motorových vozidel, a to do prosince letošního roku.

Při dopravní nehodě naštěstí nebyl nikdo zraněn, nicméně 42letý muž je v současné době podezřelý ze spáchání dvou trestných činů, a to z ohrožení pod vlivem návykové látky a z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za to mu v případě pravomocného odsouzení hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.



por. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

18. září 2023

