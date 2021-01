Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Kriminalisté znovu obvinili "známou firmu"

LIBERECKO – Muži obviněnému z loupeže, které se dopustil na kurýrovi pizzy, hrozí další trest za majetkovou trestnou činnost.

V prvním týdnu letošního roku jsme informovali veřejnost o případu loupeže, k níž došlo na Liberecku, při doručování objednávky pizzy. V případu, na kterém spolupracovali liberečtí kriminalisté spolu s policisty obvodního oddělení v Novém Městě pod Smrkem, byly obviněny dvě osoby. 22letý muž ze zvlášť závažného zločinu loupeže a mladistvá osoba z provinění loupež. Více se můžete dočíst zde.

Muži zákona vyšetřující tento případ odhalili další tři skutky, ve kterých figuroval právě 22letý "agresor". Ten se nejprve v první polovině prosince vloupal do prodejny potravin v Novém Městě pod Smrkem, odkud odcizil hotovost, různé druhy potravin a alkohol. Na odcizených věcech způsobil škodu bezmála 10tisíc korun, zároveň způsobil škodu na zařízení prodejny v hodnotě téměř 24tisíc korun. Druhým případem, který se policistům podařilo rozklíčovat, byl také pokus vloupání. Tentokráte do bytu v zástavbě rodinných domů. Takřka v téže době se právě 22letý muž pokusil probít sekerou přes dveře do jednoho z bytů. Naštěstí se mu to nepodařilo, přesto však bylo jeho řádění vyčísleno na téměř 19tisíc korun. Mužovou „labutí písní“ bylo vloupání do prodejny potravin nedaleko centra Nového Města pod Smrkem. Se svým o 13 let starším „kumpánem“ se rozhodli vniknout do obchodu poté, co se pokusili vyřadit zabezpečovací zařízení a vypáčit vstupní dveře. Ani jedno se jim naštěstí opět nepovedlo. Přesto se způsobená škoda "vyšplhala" na částku 10tisíc korun. Oba muže krátce po činu zadrželi policisté obvodního oddělení spolu s policejním kynologem, jehož služební pes ve výklenku domů, v blízkosti místa činu, nelezl skrývajícího se stašího z lapků.

Kriminalisté obvinili 22letého muže z Frýdlantska ze spáchání zločinu krádež, neboť jej spáchal v době vyhlášeného nouzového stavu, a také z přečinů porušování domovní svobody a poškození cizí věci. V případě odsouzení mu tak může hrozit trest odnětí svobody od dvou do osmi let. Stejná výše trestu hrozí nyní i jeho 35letému spolupachateli. Ten byl obviněn ze spáchání zločinu krádeže ve formě spolupachatelství a z přečinu poškození cizí věci.

