Po pádu do řeky následovala záchranná akce

BRNO: Díky svědkům a policistům má naději na život. /video/

V pátek krátce po půlnoci jsme na tísňové lince 158 přijali oznámení o pádu muže do řeky. Ten kvůli zřejmě kvůli předchozímu požití alkoholu nezvládl jízdu na elektrokoloběžce, havaroval a skutálel se do vody. Kolizi zaznamenali právě svědci, kteří nám událost oznámili. Na místo do brněnských Obřan vyrazily dvě hlídky policistů z oddělení hlídkové služby, které se nacházely nejblíž. Z ledové řeky se jim během několika okamžiků podařilo vyprostit bezvládné tělo statného muže. Okamžitě zahájili oživovací pokusy, se kterými jim později pomáhal psovod, hasiči i přivolaní záchranáři. Díky společnému úsilí se jim muže podařilo oživit, vzápětí byl ve vážném stavu transportován do nemocnice.

mjr. Pavel Šváb, 26.04. 2024

