Po oznámení znásilnění se po něm slehla zem

CHOMUTOVSKO - Policisté muže vypátrali a už je ve vazbě.

V minulém týdnu přijali kriminalisté oznámení o znásilnění, k němuž mělo dojít dvakrát v průběhu předchozích dnů na Chomutovsku. Vše se mělo odehrát na pracovišti v době, kdy tam byli pouze dotyčný muž a žena. Mladá žena se podle dosavadních informací zřejmě nedokázala útočníkovi, který ji měl vyhrožovat způsobením újmy v jejím osobním životě, účinně bránit. Poté, co se událost podobným způsobem měla odehrát i podruhé, rozhodla se žena znásilnění oznámit na policii.

Muž středního věku, který se měl znásilnění dopustit, po jeho oznámení na policii náhle odjel na neznámé místo. Policisté od státního zástupce vyžádali souhlas se zadržením podezřelého a vyhlásili po něm celostátní pátrání. Šetřením se jim podařilo zjistit přibližné místo, kde by se mohl dotyčný nacházet. Díky spolupráci s pražskými kolegy se podezřelého podařilo vypátrat a zadržet ještě ve stejný den odpoledne v Praze.

Následujícího dne policejní komisař muže obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu znásilnění. S ohledem na obavu, že by obviněný mohl uprchnout nebo se skrývat, podal podnět k jeho vzetí do vazby. Státní zástupce i soudce se s podnětem vyšetřovatele ztotožnili a dotyčný byl umístěn do vazební věznice. Pokud bude jeho vina prokázána u soudu, hrozí mu trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 5. září 2022

