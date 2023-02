Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Po obvinění rovnou za mříže

JESENICKO - Výkonu trestu odnětí svobody nakonec stejně neunikl.

Jeseničtí kriminalisté obvinili 41letého muže ze Zlatohorska ze spáchání zločinu loupeže a přečinu krádeže, za což mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí v krajním případě až desetiletý pobyt za mřížemi.

Viní jej z toho, že v úterý 7. února v dopoledních hodinách měl v centru Jeseníku během chůze po ulici pronásledovat a pokřikovat na o více jak patnáct let staršího muže. V momentě, kdy seniora došel, měl po něm nevybíravým způsobem požadovat peníze, což doplnil i fyzickým napadením, během kterého se měl muže snažit udeřit pěstí do obličeje. Napadený se však ubránil a po vzájemné strkanici, která skončila ve chvíli, když kolem nich procházely další osoby, se před útočníkem ukryl v nedalekém zdravotnickém zařízení.

Po neúspěšném pokusu o získání majetkového prospěchu se agresor přesunul do jesenického obchodního domu, ve kterém se měl nejenže chovat nevhodně k obsluze, ale také i plivat na podlahu. K incidentu byli přivoláni policisté, kteří dotyčného zpacifikovali za použití donucovacích prostředků. Poté v jeho batohu nalezli dvacet čokolád, necelou desítku bonboniér a jednu tlačenku. Zboží, za téměř 2 000 korun, měl muž odcizit na prodejně, uschovat do batohu a takto jej pronést přes pokladní zónu, aniž by za něj zaplatil. Policisté navíc zjistili, že zadrženého na sklonku minulého roku odsoudil Obvodní soud pro Prahu 5 mimo jiné za majetkovou trestnou činnost k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání tří let. Výkon trestu však nenastoupil, a proto jej kriminalisté ihned po provedených úkonech eskortovali za mříže.

por. Bc. Petra Vaňharová

10. února 2023

