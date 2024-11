Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Po nehodě se opilý řidič snažil marně utéct

SVITAVSKO – S ohledem na dopravní nehodu způsobenou pod vlivem alkoholu hrozí řidiči až tříletý pobyt za mřížemi.

Případ se odehrál v sobotu okolo 18. hodiny. Řidič silně ovlivněný alkoholem sednul za volant svého vozidla značky WV a z Koclířova se rozjel směrem do Svitav, kde si potřeboval vybrat hotovost z bankomatu. Během této zastávky si všimnul, že má prázdné kolo, které se pokoušel vyměnit. To se mu ovšem nepodařilo a ve své jízdě pokračoval dál. Nezastavil ho dokonce ani náraz do jednoho ze zaparkovaných vozidel u svitavské nemocnice. Po několika kilometrech už byl ale řidič na silnici I/34 ve směru zpět na Koclířov donucen zastavit z důvodu devastačního poškození kola.

V té samé chvíli už u něj byli policisté z oddělení hlídkové služby, které na lince 158 zalarmoval všímavý svědek. Policisté chtěli muže zkontrolovat, ten však místo pozdravu začal utíkat do pole, kde ho muži zákona rychle doběhli a zadrželi.

U 67letého řidiče byla provedena dechová zkouška na alkohol, která byla pozitivní s výsledkem přes 1,8 promile.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě odsouzení řidiči hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky.

