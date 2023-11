Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Po nehodě nadýchala přes 3 promile

ČESKOLIPSKO - Žena si od policistů z dopravního inspektorátu převzala sdělení podezření ze spáchání přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky.

V pondělí 23. října před devátou hodinou večer přijali policisté Integrovaného operačního střediska oznámení o dopravní nehodě, ke které došlo na ulici Okružní v České Lípě.

Na místo byli vysláni policisté hlídkové služby z České Lípy, kteří zanedlouho dle prvotního popisu svědků našli odstavené vozidlo tovární značky ŠKODA FABIA, které mělo narazit do dvou dalších zaparkovaných vozidel.

Řidička sedící ve vozidle byla na místě vyzvána k provedení dechové zkoušky, při které certifikovaný přístroj Drager 7510 ukázal hodnotu 3,26 promile alkoholu a druhou hodnotu 2,96 promile. Požití alkoholu před jízdou žena nijak nezapírala. Uvedla, že chtěla s vozidlem jen přejet blíže k domovu. Po nastoupení do vozidla a rozjetí se však narazila do jednoho vozidla, překážkou v pokračující jízdě jí bylo další a nakonec po ujetí pár metrů a zastavení na pozemní komunikaci její jízdu závěrem ukončila policejní hlídka. Sled jízdy se naštěstí odehrál bez zranění a výše škody na vozidlech byla vyčíslena na 70 000 korun. Ženě byl na místě odebrán řidičský průkaz.

Ve věci byly dne 24. října zahájeny úkony trestního řízení a v pondělí 13. listopadu si žena z rukou českolipských dopravních policistů převzala sdělení podezření ze spáchání přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky.

14.11.2023

por. Bc. Klára Jeníčková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

