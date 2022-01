Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Po nehodě nadýchal 3,18 promile

CHEBSKO – Nyní mu hrozí až tříleté vězení.

Policisté z chebského dopravního inspektorátu sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky teprve jednadvacetiletému muži z Mariánských Lázní.



Ten měl v sobotu 22. prosince minulého roku krátce před šestou hodinou ranní řídit ve Františkových Lázních osobní automobil značky Volkswagen. V jedné z ulic zřejmě nezvládl řízení a pravou přední částí automobilu poškodil levý bok zaparkovaného vozidla značky BMW. Ani to ho ovšem nezastavilo a ve své jízdě měl pokračovat. Jenže ujel pouze několik stovek metrů, protože po projetí levotočivé zatáčky měl vyjet mimo pozemní komunikaci a přední částí vozidla narazit do sloupu telefonního vedení, který poškodil.



Po příjezdu policejní hlídky se mladík podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 3,18 promile. Policistům navíc nepředložil řidičský průkaz ani osvědčení o registraci vozidla.



Jednadvacetiletý mladík byl převezen Zdravotní záchrannou službou do nemocnice, kde byl ošetřen a zároveň se podrobil lékařskému vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu.



Škoda na poničených vozidlech a sloupu telefonního vedení byla předběžně odhadnuta na částku téměř 200 tisíc korun.



V případě prokázání viny hrozí mladíkovi trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

19. 1. 2022

