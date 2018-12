Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Po nárazu bodal nožem do policejního auta

RYCHNOVSKO - Naprosto výjimečný případ vyšetřovali včera odpoledne policisté v Kostelci nad Orlicí.

V neděli ve 13:30 se na obvodním oddělení v Kostelci nad Orlicí ozvala rána. Službu konající policisté vyběhli ven ze vchodu a uviděli, jak civilní auto zn. Toyota Yaris nabouralo do zaparkovaného služebního vozu, které nárazem prorazilo skleněnou výplň vestibulu budovy a poškodilo rám prosklené stěny. U policejního auta se navíc pohyboval jim neznámý muž, který do jeho karosérie bodal nožem s přibližně dvaceticentimetrovou čepelí. Po opakovaných výzvách hlídky nechal agresor nůž zabodnutý na předku kapoty a lehl si na zem. Policisté u muže použili donucovací prostředky a s pouty jej přemístili na služebnu. Tam provedenými zkouškami na přítomnost alkoholu a návykových látek zjistili, že čtyřicetiletý cizinec má pozitivní test na látky amfetamin/metamfetamin. Po provedení nezbytných úkonů převezli muže do nemocnice na lékařské vyšetření a poté ho eskortovali do policejní cely. Ani tam ale muž pod vlivem drog nedokázal být v klidu. Poškodil větrací zařízení a ucpal toalety svým oblečením. Celková škoda, kterou svým jednáním způsobil, se pohybuje v řádech desetitisíců korun.

Policisté u cizince, který nemá žádnou vazbu na rychnovskou průmyslovou zónu a regionem projížděl náhodou, zahájili úkony trestního řízení ve věci podezření ze zločinu násilí proti orgánu veřejné moci a přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky a poškození cizí věci s tím, že samotné prověřování je na samém počátku a nelze vyloučit, že dojde ke změně právní kvalifikace. V současnosti s mužem probíhají procesní úkony a policisté se budou snažit zjistit všechny potřebné okolnosti celého případu včetně mužovi motivace k nabourání policejního vozidla.

kpt. PhDr. Ondřej Moravčík

31.12.2018; 11:15 hod.

