Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Po „nápadníkovi“ se slehla zem

LOUNSKO - Peníze za neuskutečněnou dovolenou ženě nevrátil.

V minulém týdnu se na policii v Lounech obrátila 55letá žena, která podle všeho naletěla podvodníkovi. Podle její výpovědi si na jaře loňského roku na seznamce jedné sociální sítě začala dopisovat s mužem. Asi po měsíci dopisování přes sociální síť a následně přes mobilní aplikaci došlo i na dvě osobní setkání. Přitom se dohodli, že společně stráví dovolenou u moře. Dotyčná se muže prý zeptala, jestli není podvodník. Vzhledem k tomu, jak moc ho dotaz rozčílil, uvěřila mu, že ne. Při jedné ze schůzek se tedy domluvili na zmíněné dovolené a na tom, že mu žena pošle na bankovní účet bezmála 50 tisíc korun jako platbu za její osobu. Peníze tedy poslala, od té doby se však už spolu neviděli. U ženy se objevily zdravotní komplikace, pro které na údajnou dovolenou nemohla odcestovat, což svému novému známému také napsala. On na to sdělil, že dovolenou tedy zruší a peníze jí vrátí zpět. To se ale do současné doby nestalo a muž úplně přestal komunikovat a nelze ho nijak zkontaktovat.

Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, za který v případě dopadení a odsouzení hrozí pachateli odnětí svobody až na dva roky.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Louny 24. ledna 2022

