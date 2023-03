Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Po mužích požadoval finanční hotovost či drogy

SOKOLOVSKO – Nyní mu hrozí až desetileté vězení.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání třicetiletého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinů výtržnictví, nebezpečného vyhrožování a poškození cizí věci.

Obviněný muž měl v sobotu 17. listopadu loňského roku krátce po půlnoci před panelovým domem v jedné obci na Sokolovsku přistoupit k jednačtyřicetiletému muži, kterého znal. Poté ho měl ihned fyzicky napadnout úderem pěstí do oblasti hlavy, přičemž po něm požadoval drogy. Napadený muž mu sdělil, že žádné drogy nemá. Třicetiletý muž na něj začal křičet, že pokud mu nedá drogy, rozbije mu jeho osobní automobil, který byl zaparkovaný na nedalekém parkovišti. Následně přišel k vozidlu značky BMW, patřící jednačtyřicetiletému muži, kterému poškodil skleněnou výplň čelního skla, pravých předních dveří a pátých dveří.

Napadený muž věc oznámil věc ihned na linku 158. Na místo se také dostavila jeho známá, které uvedl, co se stalo. To se ale nelíbilo stále přítomnému obviněnému muži. Ten měl po svém známém požadovat finanční hotovost, přičemž mu sdělil, že pokud mu jí nedá, vleze mu oknem do jeho bytu, kde všechny fyzicky napadne. Poté přistoupil k vchodovým dveřím panelového domu, kde poškodil skleněnou výplň vstupních dveří. Dále také pokračoval výhružkami, že pokud mu nedá finanční hotovost, do bytu opravdu vstoupí. Jednačtyřicetiletý muž mu tak finanční hotovost vydal a mladší muž tak z místa odešel.

Ve středu 1. března letošního roku krátce po dvanácté hodině se měl v jednom městě na Sokolovsku po telefonické domluvě setkat se svým dalším jednatřicetiletým známým. Při schůzce po něm měl požadovat drogy. Ten mu měl sdělit, že žádné drogy nemá. Následně ho měl třicetiletý muž fyzicky napadnout. Po krátké potyčce obviněný muž utekl, s tím, že si jde domů pro nůž, se kterým ho fyzicky napadne. Napadený muž tedy odešel zpět domů. Po chvíli viděl z okna jeho známého, jak přišel před dům s nožem, se kterým mu začal vyhrožovat fyzickým napadením. Když viděl přijíždět policejní hlídku, z místa utekl.

Svým jednáním měl způsobit celkovou škodu přibližně 40 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jan Bílek

6.3.2023

