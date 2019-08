Po letech na útěku v českém vězení

Díky intenzivní mezinárodní policejní spolupráci byl muž vypátrán a na základě evropského zatýkacího rozkazu zatčen ve Francii. Po splnění všech formalit byl odsouzený koncem minulého týdne eskortován do České republiky.

Vzhledem k osobě odsouzeného a jeho chování se nejednalo o běžnou eskortu. Při prvním pokusu o převoz muže zpět do Česka se choval na policejní služebně i letišti agresivně, předstíral onemocnění a snažil se sebe poškodit. Z bezpečnostních důvodů tak francouzští kolegové předání zrušili.

Na druhý pokus proběhl letecký převoz muže z Nice do Prahy bez problémů. Eskortu zajistila čtveřice policistů oddělení doprovodu letadel cizinecké policie a zvolen byl přímý let, který minimalizoval možné potíže během přestupu. Ihned po příletu byl odsouzený převezen do věznice.

Muž, který byl společně s manželkou odsouzen pražským soudem, je po letech ve vězení. Původně osmiletý trest mu byl po odvolání snížen na čtyři roky. K výkonu trestu odnětí svobody za ublížení na zdraví z nedbalosti, zanedbání povinné výživy a ohrožení výchovy dítěte nenastoupil a byl na útěku.

