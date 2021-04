Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Po krátké době policisté při pátrací akci dopadli hledaného pachatele

PLZEŇSKO – Jednalo se o muže, který utekl ze zdravotnického zařízení a při útěku se zmocnil nezajištěného vozidla. Nejednalo se o jediné porušení zákona, kterého se dopustil.

Včerejší odpoledne se v okolí Dobřan uskutečnila rozsáhlá policejní pátrací akce po muži, který utekl ze zdravotnického zařízení.

Krátce před 14 hodinou bylo ze strany personálu zdravotnického zařízení telefonicky oznámeno na OOP Dobřany, že utekl osmadvacetiletý muž, který zde byl hospitalizovaný. Dle oznámení k tomu mělo dojít v době, kdy přecházel muž pod dohledem zdravotnického personálu z jedné budovy do druhé.

Na místo se kromě dobřanských policistů dostavilo několik policejních hlídek včetně psovoda se služebním psem. Díky dobrým letovým podmínkám mohl odstartovat i vrtulník s termovizí. Policistům se během šetření podařilo zjistit, že muž běžel směrem k obci Vstiš. Všechny policejní hlídky, včetně vrtulníku, proto začaly propátrávat nepřehledný terén v okolí uvedené obce.

V průběhu pátrání bylo na linku 158 oznámeno odcizení motorového vozidla značky Peugeot, které majitel nechal nastartované a bez dohledu před svým domem v Dobřanech. Oznamovatel informoval operačního důstojníka, že ve vozidle je instalováno lokalizační zařízení, díky kterému lze určit aktuální polohu auta, tu také policistům poskytl. Vozidlo se mělo nacházet v danou chvíli v Plzni a směřovat k dálnici D5. Do pátrání po vozidle se proto zapojilo několik policejních hlídek. Dle lokalizačního zařízení bylo zjištěno, že řidič s vozidlem jede do obce Líně, do které směřovaly i policejní hlídky. Ty nalezly odstavené odcizené vozidlo v jedné z ulic uvedené obce a krátce na to zadržely i muže, který se k řízení vozidla doznal. Jednalo se o uprchlého ze zdravotnického zařízení, po kterém policisté pátrali.

Do zdravotnického zařízení byl umístěný poté, co se pokusil demonstrativně sebepoškodit v policejních celách, kam byl po zadržení eskortovaný kvůli předchozí trestné činnosti. V souvislosti s touto trestnou činností mu policejní komisař sdělil obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže ve stádiu přípravy a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Obviněný muž měl totiž 9. dubna letošního roku instruovat svého známého k přepadení jedné benzínové čerpací stanici na severním Plzeňsku, kdy v důsledku přepadení mu známý měl údajně vrátit dlužnou finanční hotovost ve výši 1 tisíc korun. Svého známého zavezl ve večerních hodinách osobním vozem k vyhlídnuté čerpací stanici, přesto, že má vyslovený platný zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel do srpna letošního roku. Poté jej vyslal k provedení přepadení. K tomu nedošlo, neboť muž po příchodu na čerpací stanici místo loupeže přivolal na místo policii. Hlídka, která na základě oznámení přijela, zadržela čekajícího návodce přímo ve vozidle. Po provedení potřebných úkonů byl zadržený muž převezený do policejní cely, kde se demonstrativně poškodil, jak bylo zmíněno již výše.

V souvislosti s uvedenou trestnou činností podal policejní komisař státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, o které bude dnes v odpoledních hodinách rozhodovat soud.



prap. Ing. Eva Červenková

15. dubna 2021

Odkazy do noveho okna vrtulník Detailní náhled

vytisknout e-mailem