Po krádeži se snažili pachatelé policistům ujet

JIHLAVSKO: Muži byli obviněni z trestných činů a dva z nich byli vzati do vazby

Velmi rychle se policistům podařilo objasnit krádeže, při kterých vznikla škoda za necelých 200 tisíc korun. Trojice cizinců se v noci vloupala do objektu v Jihlavě a v Humpolci. Na vozidlo, se kterým muži jeli, umístili odcizené registrační značky. Policisté pachatele krátce po činu vypátrali a zadrželi. Cizincům přitom nevyšla snaha ujet, ani pokus zbavit se cestou věcí. Všichni tři zadržení muži byli obviněni ze spáchání trestných činů, dva z nich byli vzati do vazby. Obviněným hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi.

Na začátku rychlého sledu událostí bylo oznámení o vloupání, které policisté přijali v neděli 31. ledna před jednou hodinou v noci. Objekt na ulici Žižkova v Jihlavě totiž vykazoval známky násilného vniknutí. Na místo ihned vyjely policejní hlídky a rozjelo se okamžitě pátrání po pachateli. Policistům se na základě šetření a vytěžení záznamů z kamer podařilo v krátké době zjistit informace k popisu podezřelých mužů, registrační značce vozidla i směru, kterým z města odjelo. Automobil směřoval na Pelhřimovsko. Policisté zjistili, že registrační značky patří k vozidlu majitele z Jihlavska a ihned situaci prověřili. Majitel sice měl vozidlo zaparkované v Polné na místě, kde ho nechal, značky na něm ale chyběly.

Kolem druhé hodiny v noci došlo k dalšímu vloupání, tentokrát do objektu v Humpolci, a na základě perfektní vzájemné spolupráce a koordinace nejen že policisté zjistili, že se jedná o shodné pachatele, ale byli jim velmi rychle na stopě. Podezřelé vozidlo vypátrali pelhřimovští policisté v lokalitě obce Bácovice, na pokyny k zastavení řidič nereagoval a pokusil se zvýšenou rychlostí ještě o újezd. Policisté automobil pronásledovali. Cestou osádka ujíždějícího automobilu vyhodila věci, ani to ale neuniklo pozornosti policistů. U obce Čakovice policejní hlídky vozidlo přinutily zastavit a trojici důvodně podezřelou ze spáchání majetkové trestné činnosti policisté zadrželi. Jednalo se o tři cizince, které policisté odvezli na oddělení policie a zadržení muži skončili v celách. U řidiče provedeným testem zjistili pozitivní hodnotu na amfetamin.

Na místa činu, kde ke krádežím došlo, vyjely výjezdy služby kriminální policie a vyšetřování příslušných územních odborů. Prověřování případu převzali kriminalisté. Provedli ohledání, zadokumentování, šetření a zajistili stopy. Kriminalisté zajistili věci, které muži vyhodili z vozidla, jednalo se o předměty určené k páčení. Zajistili také odcizené peníze. Provedli prohlídku vozidla.

Policejní komisař zahájil na základě shromážděných důkazů trestní stíhání všech tří cizinců. Jedná se o státní příslušníky země východní Evropy. „Muži ve věku od třiceti do pětatřiceti let byli obviněni z pokračujícího zločinu krádeže a přečinu poškození cizí věci, oba trestné činy spáchané ve spolupachatelství,“ řekl npor. Mgr. Pavel Krčál, zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality. Cizinci mají bydliště v Praze. Jedná se o muže, kteří jsou vyšetřováni v souvislosti se spácháním majetkové trestné činnosti v jiných krajích.

Všichni tři muži jsou obviněni z toho, že se v neděli po půlnoci po vypáčení dveří vloupali do kovových kontejnerů v Jihlavě a následně v Humpolci, kde odcizili finanční hotovost. Škodu za více než šedesát tisíc korun způsobili poškozením. Před krádežemi navíc téže noci ještě v Polné odcizili ze zaparkovaného vozidla registrační značky, přičemž automobil poškodili, které umístili na svoje vozidlo. Odcizené registrační značky policisté po dopadení trojice zajistili.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněných cizinců do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byli dva muži vzati do vazby a poté je policisté odvezli do věznice. Třetí obviněný muž je stíhán na svobodě. Případ kriminalisté dále vyšetřují.

„Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až osm let,“ dodal npor. Krčál.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

4. února 2021

