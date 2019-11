Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Po krádeži a napadení utekl do zahraničí

PRAHA, PROSTĚJOV - Po roce a půl spadla klec.

Ve středu 30. května 2018 krátce po půlnoci spal tehdy devětačtyřicetiletý cizinec ve své posteli na jedné z prostějovských ubytoven. Probudil se, když ucítil, jak mu někdo ze zadní kapsy kalhot vytahuje peněženku. Když procitl úplně, uviděl nad sebou svého padesátiletého krajana s jeho peněženkou v ruce. Když se ho zeptal, co to dělá, byl napaden úderem čelem do nosu. Při následné potyčce oba upadli na podlahu. Tam útočník do ruky uchopil kuchyňský nůž, namířil ho na hrudník napadeného a křičel, že ho zabije. Po činu se agresorovi podařilo utéct a odjet do zahraničí. Celou akcí si přišel na jeden tisíc korun, které stihl z peněženky poškozeného vytáhnout. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádež a přečinu nebezpečné vyhrožování. Za ty podezřelému muži hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

Dne 20. listopadu 2019 se podezřelý muž do České republiky vrátil. Tentokrát však pouze projížděl. Po příjezdu na autobusové nádraží Praha Florenc měl do navazujícího spoje směrem do Londýna čas několik hodin. Tento čas využil k popíjení alkoholu, až se tím přivedl do stavu, kdy k sobě přilákal pozornost policejní hlídky. Při kontrole pražští kolegové zjistili, že na muže je prostějovským státním zastupitelstvím vydán souhlas k zadržení a muž tak do Londýna plánovaným spojem neodletěl. Místo na západ za prací zamířil naopak na východ, do policejní cely do Prostějova. Tam se policistům k uvedenému skutku přiznal. Ve věci je konáno zkrácené přípravné řízení.



25. listopadu 2019

