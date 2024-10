Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Po krádeži 37 kilogramů cínu zadržen policisty

TEPLICKO - Recidivista putoval do vazby, pátráme po elektrokole, které také odcizil.

Během 14dnů spáchal 4 krádeže v Teplicích a Proboštově 32letý recidivista z Teplic. Nejprve na konci srpna vstoupil na zahradu u domu v Trnovanech, a z chodníku odcizil odstavený kočárek za 15 tisíc korun. O tři dny později navštívil zahradu u domu v Proboštově. Vnikl do garáže a z místa odjel na zde zaparkovaném elektrokole v hodnotě 60 tisíc korun. O tři hodiny později se taktéž v Proboštově vloupal do vozidla, ze kterého odcizil rybářský prut. Čtvrtá krádež mu však byla osudná, neboť byl zadržen policejní hlídkou. Hodinu po půlnoci přelezl zeď do areálu sklárny v Řetenicích a ze skladu odcizil cínový slitek o váze 37 kilogramů. Při krádeži ho zastihli zaměstnanci, kteří ho zamkli a přivolali policii. Zloděj však i s lupem uprchl ze skladu oknem. Za zdí ale neunikl přivolaným policistům. Vzhledem k jeho pestré kriminální minulosti putoval po sdělení obvinění z krádeže k soudu, který na něj uvalil vazbu.

V souvislosti s těmito krádežemi pátráme po odcizeném jízdním kole, viz fotografie. V případě poznatků zavolejte na linku 158. Za spolupráci děkujeme.

3. října 2024

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

Odkazy do noveho okna 1 Foto odcizeného elektrokola Detailní náhled 2 odcizený slitek cínu Detailní náhled

