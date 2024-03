Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Po jedné z krádeží zaslal majiteli omluvnou zprávu

Frýdek-Místek - nyní je již za mřížemi.

Frýdecko-místečtí kriminalisté v těchto dnech obvinili 36letého muže z přečinů krádeže a poškození cizí věci. Pro policisty známý recidivista se v současné době již nachází ve výkonu trestu odnětí svobody za svou předchozí páchanou majetkovou trestnou činnost.

Před svým nástupem do vězení se však měl stihnout vloupat v průběhu jednoho týdne hned do tří objektů. V prvním případě si vyhlédl jednu z hasičských zbrojnic ve Frýdku-Místku. Po vypáčení dveří se měl dostat dovnitř a prohledat zdejší prostory, ze kterých si měl odnést notebook v hodnotě téměř 14 tisíc korun. O dva dny později se měl za bílého dne dostat do areálu jedné ze společností na Frýdecko-Místecku. Zde měl v prostorách jídelny nalézt plechovou skříňku, vypáčit ji a odcizit z ní finanční hotovost okolo 5 tisíc korun.

Nakonec se vydal do Havířova, kde měl po rozbití sádrokartonové příčky vniknout do herní provozovny. Tam měl z pultu odcizit odložený mobilní telefon, kasu s hotovostí zhruba 5 tisíc korun a na cestu ještě přibrat plechovku energetického nápoje. Ještě tentýž večer majitel na odcizený telefon zkusil zaslat SMS zprávu. Následně mu z jiného telefonního čísla přišla omluvná zpráva, ve které se pisatel omlouvá s tím, že další den nastupuje do výkonu trestu. Při prověřování poté vyšlo najevo, že se jedná o telefonní číslo 36letého recidivisty.

Obviněný muž měl spácháním těchto skutků způsobit celkovou škodu odcizením přes 25 tisíc korun a poškozením nejméně 20 tisíc korun.

A aby toho nebylo málo, policisté při prověřování jiného skutku krádeže zjistili, že měl dotyčný věci z této trestné činnosti, konkrétně pásovou brusku a horní frézku, prodat do jedné ze zastaváren, kdy měl zatajit jejich původ a vydávat je za své. V této věci jej kriminalisté obvinili z přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti.

V případě odsouzení se jeho pobyt za mřížemi může protáhnout i o několik let.

Nepodceňujte zajištění svých objektů a provozoven. Například využitím složitějších zamykacích systémů, ochranných mříží či uzamykatelných okenic zlodějům jejich práci rozhodně neulehčíte. Odradit je mohou také alarmy či kamerové systémy. A pokud neodradí, kamerové záznamy mohou alespoň následně pomoci k rychlému odhalení a dopadení pachatele.

nprap. Bc. Kateřina Kubzová

oddělení tisku

27. března 2024

