Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Po havárii vozidlo kompletně shořelo

ZLÍNSKO: Řidič nadýchal 1,5 promile.

Po havárii do stromů kompletně shořelo v sobotu brzy ráno vozidlo Škoda Yetti, které řídil podnapilý jednadvacetiletý muž. Ten skončil se zraněním v nemocnici. Nadýchal 1,5 promile alkoholu.

Mladý muž jel ve směru od Loučky do Vizovic přes tzv. „Barák“, což je těžce průjezdné místo lesem plné zatáček. Jednu z nich v sobotu nad ránem nezvládl ve svém stavu projet, sjel mimo komunikaci a narazil do dvou stromů. Okamžitě po nárazu vozidlo vzplálo a kompletně shořelo. Řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Škoda na vozidle je předběžně vyčíslena na sto tisíc korun.

Veškeré okolnosti této havárie prověřují zlínští dopravní policisté ve spolupráci s kriminalisty. Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Trestní zákoník v tomto případě stanoví trest odnětí svobody až na tři roky, peněžitý trest nebo zákaz řízení motorových vozidel.

26. srpna 2024, por. Bc. Monika Kozumplíková

