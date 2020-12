Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Po hádce srazil muže autem

KARLOVARSKO – Nyní mu hrozí až tříleté vezení.

Karlovarští kriminalisté z druhého oddělení obecné kriminality zahájili trestní stíhání čtyřiatřicetiletého muže z Karlovarska, kterého obvinili ze spáchání přečinu ublížení na zdraví.



Tohoto protiprávního jednání se měl dopustit koncem července tohoto roku v Nejdku. Ve večerních hodinách se měl nejprve dostat do slovní rozepře se sedmatřicetiletým mužem. Po hádce měl však nasednout do svého automobilu, rozjet se proti staršímu muži a následně ho s vozidlem srazit. Poté měl z místa odjet pryč a napadený muž byl Zdravotnickou záchrannou službou převezen k ošetření do nemocnice.



V případě prokázání viny hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na tři roky.



nprap. Eva Valtová

7. 12. 2020

