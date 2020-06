Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Po hádce skončil jeden z mužů s bodným poraněním v nemocnici

KRAJ/PVJ - Krajští kriminalisté vyšetřují pokus vraždy, k němuž došlo o víkendu na Praze venkov - JIH. Útočník, který napadl svého příbuzného nožem, je již obviněn a vyšetřován vazebně.

V pátek večer vyjížděli policisté z Prahy venkov – JIH na základě oznámení na linku 158 do bytového domu v Jílovém u Prahy, kde došlo k napadení nožem mezi příbuznými.

Podle všeho došlo mezi dvěma muži ve věku 31 a 38 let nejprve k hádce, která ale vygradovala tím, že starší z mužů zaútočil na 31letého nožem a způsobil mu vážné zranění v oblasti hrudníku. Jednalo se o zranění, které bezprostředně ohrožovalo jeho život a pokud by se mu nedostalo včasné odborné lékařské pomoci, mohlo dojít, vzhledem k masivnímu krvácení a velké krevní ztrátě, i ke smrti. I přes vážnost zranění si sám pobodaný muž přivolal pomoc prostřednictvím linky 158.

31letému muži, který následně upadl do bezvědomí, poskytla zdravotnická záchranná služba nezbytnou odbornou péči přímo na místě a následně jej transportovala do nemocnice. Útočníka policisté zadrželi v bytě, omezili ho na svobodě a umístili do policejní cely.

Následujícího dne si případ převzali krajští kriminalisté, kteří ještě téhož dne zahájili proti 38letému muži trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin vraždy ve stadiu pokusu. Současně navrhli jeho vazební vyšetřování, což soud akceptoval. 38letému muži hrozí v případě uznání viny před soudem trest odnětí svobody od 10 do 18 let.

Od začátku roku tak řeší středočeští kriminalisté již devátý případ vraždy – 6 ve stadiu pokusu a 3 vraždy dokonané.



mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

8. června 2020

