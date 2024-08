Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Po hádce s přítelkyní šel krást

ZNOJEMSKO: Z lupu se dlouho neradoval.

V úterý v brzkých ranních hodinách došlo k vloupání do rodinného domu na Znojemsku. Pachatel přeskočil plot, přešel přes zahradu, využil pootevřených balkonových dveří a vešel do domu, kde spala celá rodina. Prohledal pracovnu a bral, co mu přišlo pod ruce, dron, doklady, klíče od vozidel a hotovost 1300 Euro. Celkem si přišel na více jak padesát tisíc korun. Rodina, která byla okradena, měla v těchto věcech vyhledávač, který ukazoval přibližnou lokaci. Policisté měli během pár hodin i přibližný popis pachatele. Ještě ten den odpoledne skončil zloděj v rukou policistů i s ledvinkou plnou dokladů okradené rodiny. Pětadvacetiletý mladík policistům přiznal, že se v ten večer pohádal s přítelkyní a vypil litr a půl vodky. Omlouval se, že vůbec neví, co jej to napadlo. Ale při náhledu do rejstříku trestů vyšlo najevo, že tohle není první výkyv. Za mřížemi skončil již několikrát za majetkovou trestnou. Nyní jej pobyt ve vezení opět nemine.

nprap. Petra Hrůzová, 15. srpna 2024

vytisknout e-mailem