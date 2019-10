Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Po hádce rozbil výlohu

MOST - Po návštěvě restaurace a hádce s kamarádkou rozbil výlohu; Dealer pervitinu a marihuany obviněn; Opět kradl.

Na Litvínovsku prodával pervitin i marihuanu

Z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy čelí obvinění 35letý muž z Litvínova. Ten měl dle kriminalistů loni i letos v průběhu několika měsíců obstarat a poté prodat nejméně ve 180 případech přesně nezjištěné množství pervitinu. Dealer kromě metamfetaminu měl zajišťovat pro zájemce i prodej marihuany a to v několika případech. Drogy prodával nejen v Litvínově na různých místech města, ale i v obci Horní Jiřetín na Litvínovsku. Vyšetřovatel podal podnět na vazební stíhání obviněného, ten byl nakonec propuštěn ze zadržení a stíhán je na svobodě.

V centru Mostu se vloupal do obchodu a do auta, už je ve vězení

Mostečtí kriminalisté díky osobní a místní znalosti objasnili případ krádeže vloupáním do prodejny v centru Mostu a odhalili totožnost neznámého pachatele. Podle nich měl několikrát soudně trestaný 30letý muž z Litvínova ve druhé polovině srpna v nočních hodinách vniknout přes okno do prodejny potravin a tam měl odcizit pokladnu s několika tisíci korunami. Peníze utratil a pokladnu zahodil na střechu komerčního objektu, kde byla policií nalezena. Vyšetřovatel ho obvinil z přečinu krádeže. Už koncem července byl stíhán pro jinou krádež a poškození cizí věci, když měl v Mostě za použití násilí vniknout do zaparkovaného nákladního vozu a z něj měl odcizit dvě motorové pily a horolezecké vybavení, vše za 100 000 korun. Jednu pilu kriminalisté zajistili v zastavárně, část horolezecké výstroje nalezl náhodný občan odhozenou na ulici. Obviněnému muži hrozí až pětiletý trest odnětí svobody. Nyní je ve vězení, kde si odpykává jiný trestný čin.

Pohádal se s kamarádkou a rozbil výlohu restaurace

Agresi zřejmě nedokázal potlačit 37letý muž z Chomutova. Ten navštívil svou známou v Litvínově, kde spolu zašli do jedné místní restaurace. Muž však náhle začal ženě bez jakéhokoliv důvodu nadávat, posléze po přechozí slovní rozepři měl venku u restaurace dvakrát kopnout nohou do reklamního poutače a následně rozbil skleněnou výplň u objektu. Hmotná škoda byla vyčíslena na částku pět tisíc korun. Muž byl na místě na ulici zadržen a skončil v policejní cele. Měl pozitivní dechovou zkoušku na alkohol. Policisté litvínovského obvodního oddělení mu sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu výtržnictví a poškození cizí věci.

Most 4. října 2019

nprap. Ludmila Světláková

