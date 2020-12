Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Po hádce ho bodl nožem

SOKOLOVSKO – Nyní mu hrozí až desetileté vězení.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání teprve dvacetiletého mladíka ze Sokolova, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu.

Obviněný měl mít v pátek 11. prosince letošního roku kolem 22. hodiny slovní rozepři s jemu známým osmačtyřicetiletým mužem. Následně měl mladík osmačtyřicetiletého muže u vstupních dveří do bytové jednotky v Sokolově bodnout přineseným nožem do horní části těla. Zraněný muž měl poté vše oznámit na tísňovou linku policie. Policejní hlídka po svém příjezdu před domem podezřelého dvacetiletého mladíka zadržela. Zraněný muž byl převezen k ošetření do nemocnice.



Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného mladíka do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.



V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jakub Kopřiva

18. 12. 2020

vytisknout e-mailem