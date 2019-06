Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Po hádce byl napaden

CHOMUTOVSKO - Krátké zprávy z Chomutova.

Začátkem června vyšetřovatel chomutovské kriminální policie sdělil obvinění teprve osmnáctiletému mladému muži z Jirkova. Ten měl v březnu tohoto roku po předchozí slovní rozepři fyzicky napadnout údery pěstí a kopnutím jiného mladíka, který poté vyhledal lékařské ošetření. K závažnějšímu zranění naštěstí nedošlo. Vzhledem k tomu, že k útoku mělo dojít na veřejném místě, bude obviněný vyšetřován pro trestný čin výtržnictví.

Troufl si na nezletilce

Nezletilého chlapce měl v dubnu tohoto roku v Chomutově oloupit 25letý muž. Tento údajně před vchodem jednoho z domů přistoupil k poškozenému a vytrhl mu mobilní telefon, který pevně držel v obou rukách. S přístrojem měl pak utéct. Díky práci chomutovských kriminalistů se podařilo muže dopadnout a obvinit z trestného činu loupeže. Mobilní telefon byl policií zajištěn a vrácen majiteli. V případě uznání viny hrozí muži až desetiletý pobyt za mřížemi.

Nedal si pokoj

Z krádeže vloupáním byl v těchto dnech obviněn 29letý muž z Karviné. Ten měl začátkem tohoto roku ze šatní skříňky výrobního podniku v Klášterci nad Ohří odcizit téměř tři tisíce korun. Obviněný převzal usnesení o zahájení trestního stíhání ve věznici, kde si odpykává trest za předchozí majetkovou trestnou činnost.

Do vězení se mu nechtělo

Pobyt na svobodě si chtěl zřejmě ještě užít 32letý muž z Chomutova. Tento měl podle rozhodnutí soudu nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody, což však neučinil. Proto byl vyhlášen do celostátního pátrání. Tuto skutečnost zjistili chomutovští policisté při kontrole dotyčného, kterého pak po provedení administrativních úkonů převezli do věznice k nástupu výkonu trestu.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

Oddělení tisku a prevence Chomutov

10. června 2019

