Po dopravním přestupku se vydával za svého bratra, policisté mu na to neskočili

KRAJ, ČESKOLIPSKO - Překročil nejvyšší dovolenou rychlost v obci a řídil pod vlivem drog.

V pondělí si v dopoledních hodinách policisté z Oddělení silničního dohledu Krajského ředitelství policie Libereckého kraje posvítili na řidiče na úseku silnice I/13 mezi Chrastavou a Svorem. Mezi odhalené hříšníky patřil i 38letý řidič osobního vozidla tovární značky Škoda Octavia, kterému v obci Lvová naměřil radar rychlost 66 kilometrů za hodinu.

Policisté za ním proto vyjeli s rozsvíceným nápisem "STOP POLICIE" a se spuštěným výstražným zvukovým zařízením. Krátce na to ho zastavili a vyzvali ho k předložení dokladů. Zalhal jim, že je nechal doma a navíc se před nimi vydával za svého bratra. Ten sice existuje, ale jako jeho jednovaječné dvojče rozhodně nevypadá. Policisté položili šoférovi octavie několik kontrolních otázek, na které neznal odpověď, a pod tíhou těchto okolností kápl božskou a vytáhl z pod sedačky svůj občanský průkaz.

Kromě překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci a snahy o matení úředních osob, tu byly i další jeho prohřešky. Orientační zkouška na drogy u něj vyšla pozitivně na pervitin a marihuanu a navíc za volantem neměl co dělat, protože mu úřady zakázaly řídit motorová vozidla od března do září letošního letošního roku. Odběr krve za účelem upřesnění, jak moc byl drogou při jízdě ovlivněný, bez uvedení důvodu odmítl. Za to mu hrozí ve správním řízení pokuta až do výše 50 000 Kč. Kromě toho jsme mu ještě téhož dne ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání s trestní sazbou až dvou let odnětí svobody.

14. 6. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

