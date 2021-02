Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Po českobudějovickém náměstí jel v protisměru

České Budějovice - Nadýchal opakovaně více než 2,6 promile.

Policisté z obvodního oddělení České Budějovice řeší případ ohrožení pod vlivem návykové látky. Z tohoto skutku je podezřelý muž (27 let), který v sobotu před druhou hodinou ranní jel v osobním vozidle značky Opel po náměstí Přemysla Otakara II. Jel však v protisměru, konkrétně od ulice Karla IV. k ulici Radniční. Na náměstí ho zastavili policisté z oddělení hlídkové služby, kteří muži provedli dechovou zkoušku. Řidič opakovaně nadýchal více než 2,6 promile. Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Muž by tak měl do dvou týdnů stanout před soudem.

14. února 2021

