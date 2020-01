Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Plzeňští policisté pátrali po ozbrojeném muži

PLZEŇ - Několik desítek policistů, včetně vrtulníku, ve čtvrtek pátralo po ozbrojeném muži, který mířil se zbraní v ruce na dva zaměstnance jednoho plzeňského hotelového objektu. Díky skvělé práci všech zúčastněných se podařilo 31letého cizince brzy vypátrat a zadržet. Kriminalisté ho obvinili hned z několika přečinů, kdy jedním z nich je nebezpečné vyhrožování.

Plzeňští policisté se již delší dobu zabývají zvýšeným nápadem majetkové trestné činnosti. Z tohoto důvodu byla vytvořena i speciální pracovní skupina policistů, kteří se touto kriminalitou konkrétněji zabývali a získávali informace pro potřeby trestního řízení.

Práce policistů sklidila svůj úspěch tento čtvrtek, kdy probíhala v plzeňských Černicích pátrací akce po muži, který měl vstoupit do jednoho z objektů v této městské části, přičemž měl být ozbrojen. Abychom prověřili tyto skutečnosti, zajistili maximální bezpečnost životů a zdraví osob a jejich majetku, a dopadli co nejdříve hledaného muže, byl do této akce nasazen zvýšený počet policistů a situaci ze vzduchu nám pomáhal monitorovat i policejní vrtulník. Do několika málo hodin se policistům podařilo 31letého hledaného muže cizí státní příslušnosti zadržet. Ten se následně kriminalistům doznal k tomu, že dne 23. ledna 2020 v ranních hodinách vnikl bez použití násilí do jednoho hotelového objektu. Vyrušila jej ovšem jedna ze zaměstnankyň. Muž jí tvrdil, že je zde ubytovaný a dokonce sdělil i číslo svého pokoje. Žena ho vyzvala, aby s ní šel na recepci. Muž znervózněl a chtěl z místa rychle odejít. Na recepci v tu chvíli dorazil další ze zaměstnanců a společně muže oslovili, aby se vrátil a oni mohli ověřit, zda je zde skutečně ubytovaný. Muž ovšem sáhl po zbrani, kterou měl uschovanou za pasem a mířil na oba zaměstnance se slovy, že nic neodcizil ani nepoškodil. Vzápětí zbraň uschoval zpět a z místa odešel. Zbraň, kterou měl mít zadržený muž, jsme nalezli a zajistili pro potřeby trestního řízení. Můžeme potvrdit, že se nejednalo o maketu zbraně, nicméně zajištěná zbraň je v současné době předmětem dalšího zkoumání a prozatím se k ní nelze přesně vyjádřit.

Zadržený muž se následně kriminalistům doznal i k dalším několika skutkům majetkového charakteru. Na základě všech zjištěných skutečností zahájil policejní komisař trestní stíhání tohoto muže jako obviněného ze spáchání několika trestných činů v oblasti majetkové trestné činnosti a jednoho násilného trestného činu. Zároveň podal policejní komisař podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby.

Při realizaci čtvrteční pátrací akce se podařilo kolegům zadržet i 40letou ženu, která je řešena v souvislosti s jinou majetkovou trestnou činností. Ta je již stíhána vazebně.

Na vyšetřování případů intenzivně pracují kriminalisté a je možné, že následně dojde k rozšíření právní kvalifikace.

Závěrem bychom chtěli poděkovat hromadným sdělovacím prostředkům a veřejnosti za jejich aktivní přístup.

nprap. Veronika Hokrová, nprap. Michaela Raindlová

25. ledna 2020

