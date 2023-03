Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Plzeňští policisté objasnili sérii krádeží

PLZEŇ – Policejní komisař ve věci zahájil trestní stíhání 43letého muže, kterého obvinil ze spáchání pokračujícího přečinu poškození cizí věci, pokračujícího přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody.

Obviněný muž se během čtyř měsíců vloupal do několika garáží a rekreačních objektů na různých místech Plzně. K prvnímu případů vloupání došlo v polovině dubna loňského roku. Muž vnikl za použití násilí do jedné z řadových garáží ve Velenické ulici a pokusil se odcizit elektrokolo, které bylo připoutané řetězovým zámkem k autonosiči na jízdní kola. Elektrokolo se následně pokusil protáhnout ven oknem garáže. To se mu ovšem nepodařilo. Kolo poškodil a místo něj odcizil dvě vrtačky, vibrační brusku a sadu vrtáků. Poškozenému majiteli způsobil škodu přes 40 tisíc korun. V následujících třech měsících se pachatel vloupal do dalších několika garáží a zahradních domků. Z objektů si většinou odnesl stavební nářadí nebo věci, které mu doslova přišly pod ruku. Jednalo se například o dvě lahvová piva, čisticí prostředek nebo ruční dvoukolový vozík. Svým jednáním způsobil škodu v celkové výši 63 tisíc korun.

Usnesení o zahájení trestního stíhání mu policisté doručili do borské věznice, kde si obviněný muž již odpykává trest za jiné protiprávní jednání majetkového charakteru. V případě prokázání viny mu hrozí až tři roky odnětí svobody.

nprap. Michaela Raindlová

8. března 2023

Související dokumenty foto

Velikost souboru:142,6 KB / formát PNG

foto

Velikost souboru:95,8 KB / formát PNG

foto

Velikost souboru:217,2 KB / formát PNG

vytisknout e-mailem