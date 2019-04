Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Plzeňští policisté dopadli čtyři sprejery

PLZEŇ – Čtyři muži z Plzeňska se domluvili a na dvě betonové podezdívky nastříkali různé nápisy. Policisté je zadrželi.

Policisté z obvodního oddělení Plzeň 2 sdělili podezření z pokračujícího přečinu poškození cizí věci spáchaného formou spolupachatelství. Obviněnými jsou čtyři muži z Plzeňska. Ti se domluvili a koncem února 2019 krátce po půlnoci nastříkali na betonovou podezdívku oplocení areálu hasičské stanice spreji různých barev nápis ,,FCVP“ a nápis ,,Jeff MD“. Na místo je přivezl jeden z obviněných mužů, který společně s dalším z nich hlídal, zda někdo nejde kolem. Následně se všichni přesunuli do ulice U Seřadiště, kde na další betonovou podezdívku nastříkali nápis „1929“. Dva z nich byli přímo na místě zadrženi hlídkou policie. Další dva spolupachatelé odjeli vozidlem značky Citroen C3. Krátce na to je policisté vypátrali a zadrželi. Sprejeři svým jednáním způsobili škodu ve výši téměř 6 tisíc korun. Policisté ve věci konají zkrácené přípravné řízení. Pachatelům ve věku od devatenácti do čtyřiceti let hrozí za přečin poškození cizí věci spáchaný formou spolupachatelství až jeden rok ve vězení, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

nprap. Michaela Raindlová

18. dubna 2019

vytisknout e-mailem