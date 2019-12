Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Plzeňští kriminalisté žádají veřejnost o pomoc

PLZEŇ - Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování Městského ředitelství policie Plzeň žádají občany o pomoc. Pomozte s objasněním věci.

Na základě zvýšeného nápadu trestné činnosti vloupání do rodinných domů, žádáme všechny občany, kteří mají ve svých vozidlech naistalována záznamová zařízení a projížděli dne 11. prosince 2019 v době od 16:00 hodin do 18:30 hodin v obou směrech na silnici číslo 180 vedoucí z obce Kyšice na kruhový objezd u obce Letkov, aby tyto záznamy poskytli policii. Na záznamech by mohly být zachyceny vozidla nebo osoby, které by napomohly s objasněním těchto vloupání.

Občané mohou tyto záznamy odevzdat na Policii České republiky, Služba kriminální policie a vyšetřování Městského ředitelství policie Plzeň, Klatovská 45 k rukám nprap. Faifera nebo por. Bc. Trojánka nebo na nejbližší obvodní oddělení.

nprap. Michaela Raindlová

17. prosince 2019

