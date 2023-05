Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pomněnkový den

PLZEŇSKÝ KRAJ – I v našem kraji si dnes připomínáme Mezinárodní den pohřešovaných dětí.







Od roku 1983, kdy vyhlásil prezident Spojených států amerických pětadvacátý květen za Den pohřešovaných dětí jako vzpomínku na šestiletého chlapce, který se v roce 1979 v New Yorku ztratil cestou do školy, má tento den již mnohaletou tradici. Název - Pomněnkový den je vyvozený od kvítku pomněnky, jehož překlad z angličtiny znamená "nezapomeň na mě". Od roku 1986 se začal tento den pravidelně připomínat. V České republice proběhl 1. ročník Pomněnkového dne v roce 2004.



V souvislosti s tímto dnem dnes policejní preventisté v Plzeňském kraji oslovují děti, kterých se právě zmiňované téma týká, a připomínají jim, jaká jsou rizika při útěků z domova. Smyslem projektu je i osvěta ohledně aktivního zapojení lidí, kteří by mohli, v případech pohřešování dětí, přispět k jejich nalezení. Policisté budou dětem problematiku přibližovat prostřednictvím nově zpracovaného příběhu Zajíčkovo nebezpečné dobrodružství, který pro letošní rok připravila nadace AMBER Alert Europe. Příběh si klade za cíl hravou formou naučit děti, jak se správně a bezpečně chovat, aby se neztratily.



Jakmile policie přijme oznámení o pohřešování dítěte, které může být ohroženo na životě nebo na zdraví, spouští se tzv. Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech. Jedná se o prostředek, díky kterému se veškeré informace o pohřešovaném dítěti dostanou prostřednictvím médií ve velmi krátké době k široké veřejnosti.



Pokud oznamujete na Policii ČR pohřešování dítěte, je důležité poskytnout:



- co nejvíce informací o dítěti – podrobný popis dítěte, specifické markanty (brýle, vady řeči, jizvy apod.)



- popis oblečení, ve kterém by pohřešované dítě mělo být



- aktuální fotografii



- zdravotní, psychický stav, popř. informaci, která je podstatná pro pátrání



- další informace, které by byly významné pro pátrání

kpt. Bc. Hana Kroftová

25. května 2023

