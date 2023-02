Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté na Šumavě

PLZEŇSKÝ KRAJ – Prázdniny si na Šumavu přijely užít děti i dospělí.

Naše krásná Šumava je konečně oděna do bílého a do těchto míst se vydali příznivci zimních sportů. Proto se i policejní preventisté, policisté na čtyřkolkách a na lyžích vydali tento týden mezi návštěvníky, aby jim připomněli preventivní rady a také jim předali drobné dárky v podobě reflexních prvků, které přispějí k jejich lepší viditelnosti.

Na parkovištích policisté připomínali, jak mají řidiči své vozidlo a majetek před svým odchodem správně zabezpečit, aby nedali příležitost zlodějům a neznepříjemnili si vlastní neopatrností pobyt na horách. Také aby nezapomínali na správné parkování, využívali místa k tomu určená, aby v případě potřeby, neznemožňovali průjezd vozidlům integrovaného záchranného systému. Oslovené řidiče policisté obdarovali škrabkou na sklo v praktické rukavici.

Přítomnost policistů na lyžích mezi lyžaři a snowboardisty má rovněž preventivní charakter. Policisté je upozorňovali, aby v okamžiku, kdy zrovna nelyžují, měli své lyžařské vybavení zabezpečené, také jaké vybavení by při této aktivitě – pohybu na sjezdovce nemělo v žádném případě lyžaři/snowboardistovi chybět. Těm nejmenším pak připomínali hlavně opatrnost a ohleduplnost. Policisté dětem rozdávali reflexní vestičky a reflexní přívěsky. Partnerem této akce je Krajský úřad Plzeňského kraje, který akci podpořil formou reflexních multifunkčních nákrčníků a reflexních pásků na sepnutí lyží, které policisté rozdávali dospělým návštěvníkům.

Při této preventivní aktivně policisté spolupracují i se strážci NP a CHKO Šumava. Ve společných hlídkách, na čtyřkolkách, se společně o víkendu zaměří na riziková místa, kde je velká koncentrace návštěvníků a také na místa, kde dochází k porušování zákona. Zde budou připomínat pravidla, která si tato krajina zaslouží a jak se mají návštěvníci chovat s ohledem na vlastní bezpečí a také bezpečnost ostatních.

Nezapomínejte na důležitá pravidla při pohybu na horách:

ŘIDIČ

- 1. listopad = povinnost použít zimní pneumatiky

- dostatečná hloubka dezénu pneumatik = automobily do 3500 kg minimálně 4mm; u vozidel nad 3500 kg musí být na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem síly minimálně 6 mm

- nižší nebo i minimální či dokonce žádné vzorky mohou při brždění značně prodloužit brzdnou dráhu, a proto je vhodné stav pneumatik průběžně kontrolovat a jejich stav nepodceňovat

- nepostradatelná výbava = řetězy, škrabka, košťátko, rozmrazovač zámku apod.

- očištění vozidla – sníh je nezbytné očistit i z přední kapoty, střechy a zadní části vozidla; námraza nebo sníh nesmí zabraňovat výhledu z místa

TURISTA

- vždy si pečlivě naplánujte trasu túry a vybavení na ní; myslete na fyzickou a psychickou kondici nejslabšího ze skupiny

- s předstihem si zjistěte co nejvíce informací o prognóze počasí, mějte vhodné oblečení

- pokud se chystáte na túru, předejte někomu z vašich blízkých informace o trase túry, také předpokládaný návrat

- nepohybujte se mimo značené cesty

- mějte s sebou lékárničku

- zjistěte si kontakty na Horskou službu a Zdravotní záchrannou službu

- mějte vždy nabitý a zapnutý mobilní telefon

- nikdy nepodceňujte hory a nevystavujte nezodpovědným chováním do nebezpečí sebe ani ostatní

Všem návštěvníkům Šumavy přejeme jen samé příjemné zážitky. V případě potřeby se neváhejte obrátit na policisty na obvodních odděleních nebo je můžete kontaktovat prostřednictvím tísňové linky 158.





kpt. Bc. Hana Kroftová

15. února 2023

