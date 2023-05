Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dopravně bezpečnostní akce – cyklisté

PLZEŇSKÝ KRAJ – Policisté se při dopravní akci zaměřili na dodržování pravidel cyklisty.

Policisté během roku realizují spoustu dopravně bezpečnostních akcí. Každá z nich je prioritně věnována konkrétní problematice. V minulém týdnu se policisté na vybraných místech na území Plzeňského kraje zaměřili na cyklisty. Kontrolovali, zda dodržují např. zákaz jízdy po chodníku, požívání alkoholických nápojů a omamných a psychotropních látek, používání ochranné přilby u osob do 18 let a další zákonná ustanovení.

Do akce bylo nasazeno přes dvacet policistů, kteří zjistili padesát přestupků, z toho se osmi dopustili právě cyklisté. Nerespektování pravidel- jízdu po chodníku, jízdu bez držení řídítek, telefonování za jízdy a neúplnou povinnou výbavu jízdního kola, policisté vyřešili s cyklisty příkazem na místě.

Je třeba mít na paměti, že smyslem obdobných akcí je vzbudit u účastníků zodpovědnost vůči sobě, ale i ostatním, kteří se v silničním provozu pohybují. Dodržováním pravidel silničního provozu, ohleduplností a opatrností každý řidič, cyklista, motocyklista i chodec minimalizuje možnost, že dojde k dopravní nehodě. Při akci policisté odhalili tři řidiče, kteří řídili motorové vozidlo pod vlivem alkoholu a jednoho, jenž měl pozitivní test na omamné a psychotropní látky. Jejich jednání policisté zaevidovali a oznámili příslušnému správnímu orgánu. Další porušení se týkala např. nerespektování rychlostních limitů (6), držení telefonu během jízdy (6), nepoužití bezpečnostních pásů (8) a nevyhovující technický stav vozidla (4).

Na některých kontrolních stanovištích se cyklisté a řidiči setkali i s policejními preventisty, od kterých obdrželi, mimo preventivních rad, preventivní předměty jako např. jednorázové alkoholtesty, reflexní prvky nebo v rámci projektu Řídím, piju nealko pivo, což je akce zaměřená na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů před nebo během jízdy, nealkoholické pivo.

BESIP - Povinná výbava jízdního kola

Myslete na to, že jako cyklista patříte na silnici mezi zvlášť zranitelné účastníky. Dodržujte předpisy související s provozem na našich silnicích, buďte vůči sobě i ostatním ohleduplní, snažte se předvídat a být obezřetní.





kpt. Bc. Hana Kroftová

31. května 2023

