Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Bezpečný advent

PLZEŇSKÝ KRAJ – V předvánočním čase upozorňujeme na možná rizika spojená s tímto obdobím. Buďte opatrní a nenechte si zkazit krásný adventní čas.

V tomto čase prožíváme období adventu, ke kterému se neodmyslitelně pojí přípravy na Vánoce a nakupování dárků, kterými chcete obdarovat své blízké. Právě při této aktivitě byste měli být obzvláště obezřetní a to, ať už nakupujete v kamenných obchodech nebo na internetu. Pachatelé majetkové trestné činnosti vědí, že lidé jsou v této době méně obezřetní a toho využívají. Nedejte jim příležitost a nenechte si zkazit jedny z nejkrásnějších svátků v roce.

Mnozí z vás dnes využívají k nákupu dárků internetových e-shopů. Pokud je to možné, neplaťte předem za zboží a raději si připlaťte za dobírkovou službu. Po převzetí objednaného zboží jej ihned otevřete, nejlépe před zrakem přepravce a zkontrolujte je. Pokud zjistíte, že jste se stali obětí podvodníka, ihned věc oznamte na policii. Včasné oznámení může zajistit, že policie pozdrží vydání dobírkové částky odesílateli a vy o své peníze nemusíte přijít. Obzvláště pozorní byste měli být při objednávání zboží z neznámých e-shopů. Nejprve se podívejte na recenze a jejich pročtení věnujte důkladnou pozornost. Využijte možnosti kontroly na stránkách ČOI - rizikové e-shopy, kde můžete vyhledat vámi požadovaný obchod. Provedli jste platbu platební kartou a stali jste se obětí podvodníka? Ihned se obraťte na svoji banku, která platební kartu vydala.

I při nakupování v kamenných obchodech buďte opatrní a svým věcem věnujte náležitou pozornost. Dávejte si pozor na kapsáře, kteří vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí a hlavně taková místa, kde mají možnost okamžitě a nepozorovaně zmizet ve větším davu lidí. Mnohdy to nakupující samotným zlodějům velmi usnadňují, když si peněženku nechají navrchu rozepnuté kabelky nebo kabelku volně odloží v nákupním vozíku. Mějte na paměti, že zloději stačí pouhá chvilka na to, aby zákazníka okradl. Oběť si mnohdy krádeže ani nevšimne a to, že nemá peněženku nebo peníze zjistí až u pokladny. Své kabelky, tašky, kde máte uložené peněženky a doklady, mějte neustále při sobě, neodkládejte je do nákupního vozíku ani je na vozík nezavěšujte.

Pachatelé majetkové trestné činnosti se zaměřují i na zaparkovaná vozidla na přilehlých parkovištích. Proto rovněž upozorňujeme i na to, aby řidiči a spolucestující nenechávali své kabelky, batohy, cenné věci, elektroniku a další zavazadla viditelně ve vnitřním prostoru vozidla. Ty mohou přilákat pachatele a vozidlo se tak rázem stává předmětem jeho zájmu. Veškeré věci proto uložte do zavazadlového prostoru, menší věci potom můžete uložit do uzavíratelných přihrádek v palubní desce.

Pamatujete!:

– své tašky, batohy, kabelky mějte vždy na očích

– při nákupu nenechávejte svoji kabelku (tašku, batoh) volně bez dozoru v nákupním košíku, ani ji na vozík nezavěšujte; noste ji u těla a vždy zapnutou.

– peněženku, doklady a telefony nikdy nenechávejte navrchu tašek

– osobní doklady a platební kartu nenoste v peněžence, ale na jiném bezpečném místě

– při placení v obchodech platební kartou nebo při vybírání finanční hotovosti buďte opatrní, všímejte si svého okolí, zda vás někdo nepozoruje

– dávejte si pozor na své věci ve frontách a tlačenicích mezi zákazníky.

– při ukládání nakoupeného zboží do vozidla nenechávejte bez dozoru svoji kabelku, peněženku a další cenné věci



V tomto období preventivně působíme v obchodních domech a přilehlých parkovištích na území Plzeňského kraje, kde nakupujícím předáváme preventivní doporučení, jak této trestné činnosti předcházet.





kpt. Bc. Hana Kroftová

5. prosince 2022

