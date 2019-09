Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Plzeňská policistka slaví další mezinárodní úspěchy

PLZEŇ – Dvojnásobná mistryně světa v plavání se může pyšnit další sbírkou pěti cenných kovů. Policistka zařazená na Městském ředitelství policie Plzeň slaví úspěchy nejen na domácí půdě, ale i na vrcholných světových sportovních akcí.

Nejen, že má za sebou nespočet startů a úspěchů v rodné zemi, ale dokázala se skvěle prosadit i na mezinárodním poli, což dokazuje i její nespočetná sbírka medailí. Za jejími úspěchy stojí velké úsilí, píle, odhodlání a vytrvalost. Por. Mgr. Kristina Bendová se plavání věnuje již od útlého věku a na profesionální úrovni se tomuto sportu věnovala až do svých 18 let. Ve svých 25letech nastoupila k Policii České republiky do služebního poměru, ve kterém doposud pokračuje ve své vrcholné sportovní kariéře. Poslední tři roky startovala na policejním mistrovství České republiky, což jí přineslo vždy cenné kovy. Stejnou dobu se účastní i mezinárodních soutěží.



Nelze opomenout jeden z jejích posledních světových úspěchů, kdy startovala na Světových policejních a hasičských hrách v Čínské lidové republice ve městě „Chengdu“, které se konaly ve dnech 8. až 18. srpna 2019. I když byly tamní podmínky ztížené nepříznivě teplou vodou pro dálkové plavání, jejíž hodnoty přesahovaly i přes 30 stupňů, Kristině se velmi dařilo. Získala dva tituly a celkem pět cenných kovů, které se jí z tohoto šampionátu blyštily na krku.



Dvě zlaté medaile získala v padesátimetrovém bazénu ve sportovním areálu China Modern Pentathlon Events Center na tratích 400 metrů volným způsobem a 100 metrů motýlem a k tomu stříbro na 200 metrů a bronz na 100 metrů volným způsobem. K této sbírce z bazénu přidala ještě bronzovou medaili v závodě na otevřené vodě na trati dlouhé 3,2 km.

Oddechu si Kristina jako členka reprezentačního týmu moc neužije. Má před sebou další plavecký šampionát, na který se intenzivně připravuje. „Závody v Číně byly skvělou přípravou na III. policejní mistrovství světa v Miláně, kterého se zúčastním od 19. do 26. září 2019. Na tento šampionát jsem se připravovala na plaveckém soustředění ve Vsetíně se svými kolegy z policejní plavecké reprezentace“ sdělila Kristina.



K vynikajícím sportovním úspěchům blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci Policie České republiky. Za Městské ředitelství policie Plzeň přejeme naší kolegyni nejen mnoho sportovních, ale i životních úspěchů do budoucnosti.

nprap. Veronika Hokrová

4. září 2019

