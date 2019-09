Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Plzeň o víkendu

PLZEŇ - V průběhu tohoto víkendu nabízí Plzeň svým občanům a návštěvníkům řadu kulturních a sportovních akcí. Ty s sebou přináší i mnohá omezení. Policisté budou dohlížet na veřejný pořádek před, během i po skončení fotbalového utkání, v němž poměří své síly FC Viktoria Plzeň a AC Sparta Praha.

Během tohoto víkendu se mohou Plzeňané a návštěvníci našeho krajského města zapojit do kulturního a sportovního dění. Vzhledem k tomu, že řada akcí se odehrává v centru města nebo na frekventovaných místech a komunikacích, mohou kromě zábavy a společenského vyžití očekávat i patřičná omezení.

V sobotu budou moci občané a příznivci motocyklů shlédnout Svatováclavskou vyjížďku motorkářů. Ta vyjede před polednem z bran plzeňského pivovaru a zamíří směrem na Stříbro po trase plzeňských ulic Tyršova, Jízdecká, Přemyslova, Skvrňanská, Vejprnická, Křimická, Chebská a dále po silnici II/605 dojedou až do Stříbra, kde se napojí na silnici II/193 směrem k letisti Erpužice, kde celá výjížďka bude zakončena okolo 13 hodiny. Po celé trase budou na bezpečnost a plynulost silničního provozu dohlížet dopravní policisté.

Plzeňské sobotní kulturní dění pak bude zakončeno plzeňským projektem Kouzla v oblacích (býv. Plzeňské ohýnky) v areálu Škodalandu, což je mezinárodní soutěž ohňostrojů spojená s bohatým doprovodným programem zaměřeným na všechny věkové skupiny. Začátek je plánován od 15.00 do 22.00 hodin. Přimomínáme řidičům, že z důvodu rekonstrukce Kaplířovy ulice je nutno využít náhradní objízdné trasy k ulici Dobřanské. Pro návštěvníky Škodalandu jsou připravená vyhrazená parkovací místa v blízkosti areálu. Žádáme řídiče, aby parkovali v souladu s pravidly silničního provozu, nevhodným parkováním nezužovali vozovku a nebránili tím případnému průjezdu IZS.

V neděli od ranních hodin proběhne již čtvrtý ročník sportovní akce pro celou rodinu Škoda FIT půlmaraton https://www.policie.cz/clanek/pulmaraton-plzen-2019.aspx.

V Home Monitoring Aréně v Plzni pak příznivci hokeje mohou shlédnout hokejové utkání TIPSPORT Extraligy 2019/2020 mezi celky HC Škoda Plzeň a BK Mladá Boleslav s plánovaným začátkem od 15 hodin. Policisté doporučují využít parkování pro návštěvníky sportovní akce nedaleko stadionu v Depo 2015 a dále řidiče upozorňují na možné zvýšení hustoty v silničním provozu po daném utkání, a to při přesunu fanoušků z hokejového na fotbalové utkání.

Příznivci fotbalu mohou v nedělním podvečeru shlédnout na stadionu Doonsan Aréně v Plzni fotbalové utkání FORTUNA Ligy 2019/2020, v němž poměří své síly FC Viktoria Plzeň a AC Sparta Praha. Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje připravilo v souvislosti s tímto utkáním bezpečnostní opatření k zajištění klidu a veřejného pořádku. V pohotovosti budou již od ranních hodin policisté z řad pořádkové policie, dopravní i kriminální služby, kteří budou dohlížet na dodržování veřejného pořádku a bezpečnosti nejen v bezprostředním okolí fotbalového stadionu. Do policejního opatření budou nasazeni i členové antikonfliktního týmu a v terénu budou i psovodi se služebními psy. Do akce je zařazen též policejní vrtulník i s kolegy z oddělení služební hipologie Krajského ředitelství hlavního města Prahy. Pohyb příznivců obou klubů bude po plzeňské metropoli policie pečlivě monitorovat. Před zápasem, v jeho průběhu a po jeho skončení budeme průběžně shromažďovat a vyhodnocovat aktuální informace i pomocí mobilního monitorovacího centra. Policisté samozřejmě budou monitorovat i všechny příjezdové cesty do Plzně.

Všem návštěvníkům přejeme krásné prožití víkendu a zároveň je žádáme, aby respektovali dopravní značení, pokyny policistů, strážníků ale i pořadatelů, kteří budou mít na starosti zajištění hladkého průlběhu akcí.

nprap. Veronika Hokrová

25. září 2019

