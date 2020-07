Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Platili napodobeninou bankovky

SOKOLOVSKO – Tu měli najít na vlakovém nádraží v Chebu.

Sokolovští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality sdělili podezření ze spáchání přečinu podvodu dvěma mužům ve věku 25 a 28 let.



Dvojice ze Sokolovska měla v pondělí 27. července 2020 najít v ranních hodinách v prostorách vlakového nádraží v Chebu napodobeninu bankovky s vietnamskými nápisy. I přesto, že oba věděli, že se nejedená o pravou bankovku, tak se jí rozhodli použít. Dvojice měla cestovat vlakem do Sokolova a bankovku měla použít při hrazení nákupu dvou vlakových jízdenek. Průvodčí ovšem okamžitě zjistila, že se jedná o napodobeninu bankovky, jízdenky jim neprodala, bankovku zadržela a následně přivolala policisty. Ta oba muže zadržela a převezla na obvodní oddělení k dalším úkonům.



Pokud by žena napodobeninu bankovky přijala, vznikla by jí škoda dle platného kurzovního lístku České národní banky přibližně 13 tisíc korun.



V případě prokázání viny hrozí oběma mužů trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jakub Kopřiva

28. 7. 2020

