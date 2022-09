Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Platební kartu si „vypůjčil“ na zaplacení útraty

JABLONEC NAD NISOU – Muži, který na zaplacení útraty v restauraci použil kartu jiného hosta, policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu.

Policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 38letému muži podezření ze spáchání trestného činu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, kterého se dopustil v sobotu 3. září v jedné z jabloneckých restaurací v centru města.

Podezřelý si odpoledne v restauraci přisedl k muži, kterého nijak blíže neznal, a objednal si jídlo a pití. Muž asi kolem půl páté zaplatil platební kartou obsluze svůj účet a před odchodem z restaurace ještě odešel na toaletu. Ovšem důvěřivě si u stolu s podezřelým ponechal svůj batoh, ve kterém měl peněženku i s uvedenou platební kartou. Toho podezřelý okamžitě využil, sáhl do batohu, s peněženky vytáhl kartu a u baru s ní zaplatil svoji útratu ve výši 159,- Kč. Platební kartu poté poškozenému uložil zpět do peněženky i batohu a z restaurace odešel. To už ale poškozenému na mobilní telefon přišla informace o provedené platbě.

Na místo přijela hlídka strážníků jablonecké městské policie a následně i policisté z obvodního oddělení. Na základě získaného popisu se za necelou hodinu podařilo městským strážníkům nedaleko autobusového nádraží podezřelého vypátrat. Ten byl následně policisty zadržen a umístěn do policejní cely, ze které byl následující den po provedených úkonech ze zadržení propuštěn. Za spáchání uvedeného trestného činu mu nyní hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na dva roky.





6. 9. 2022

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem