Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Platby za tlumočné

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 5. května 2020 přijalo Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje (dále jen „krajské ředitelství“) prostřednictvím držitele poštovní licence Váš dokument ze dne 29. dubna 2020 nazvaný „Žádost o poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb“, kterým žádáte o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) k oblasti tlumočení v souvislosti s paní ..... Žádost totožného znění byla doručena stejného dne také Městskému ředitelství policie Ostrava. K oběma dokumentům poskytujeme následující jednu odpověď, neboť Městské ředitelství policie Ostrava je útvarem (součástí) krajského ředitelství, za které byly informace zpracovány.

Vaše žádost zněla, cituji:

„1. V kolika případech Policie ČR od roku 1987 přibrala v trestním řízení znalkyni (tlumočnici) .....? Uveďte údaje za každý rok samostatně.

2. Jakou finanční částku Policie ČR vyplatila ..... jednak za znaleckou nebo tlumočnickou činnost a jednat za jiná plnění? Uveďte údaje za každý rok samostatně s rozdělením úhrad za znaleckou (tlumočnickou) činnost a za případné jiné služby.

3. Jaké interní metodiky upravující způsob přibírání znalců a tlumočníků v trestním řízení ze strany policejních orgánů (platné i neplatné) byly vydány od roku 2000? Pokud takové interní metodiky nebyly vydány, uveďte, jakým způsobem, popřípadě podle jakých zásad jsou vybíráni znalci a tlumočníci.

4. Které konkrétní další znalce a tlumočníky v témže oboru jako .... přibírá Policie ČR v trestním řízení?“

Povinný subjekt žádost posoudil a vzhledem k nutnosti konzultace mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti, prodloužil dle § 14 odst. 7 písm. c) InfZ lhůtu pro poskytnutí informace, o čemž jste byl vyrozuměn.

Tímto Vám poskytujeme odpovědi na všechny dotazy:

Odpověď k dotazu č. 1: Poskytujeme Vám za krajské ředitelství počet přibrání ..... v souvislosti s trestním řízením, a to dle jednotlivých let. Jedná se o informace od roku 2002, neboť v tomto roce byl zaveden elektronický účetní systém, z něhož jsou údaje čerpány. Z § 3 odst. 3 InfZ vyplývá, že povinný subjekt může v rámci InfZ poskytovat pouze ty informace, které jsou určitým způsobem zaznamenány. Informace do 31. prosince roku 2001 nemá krajské ředitelství k dispozici, přičemž zároveň nemá povinnost těmito údaji disponovat.

rok počet případů

2002 2

2003 1

2004 4

2005 0

2006 6

2007 3

2008 17

2009 36

2010 42

2011 40

2012 52

2013 67

2014 56

2015 76

2016 72

2017 76

2018 69

2019 71

2020 14

Odpověď k dotazu č. 2: Poskytujeme Vám informace (z hlediska období v návaznosti na dotaz č. 1, požadavek od roku 1987) o proplacených plněních ..... krajským ředitelstvím za tlumočnickou činnost. Sdělujeme, že jiná plnění nebyla realizovaná.

Jedná se o informace od roku 2002, neboť v tomto roce byl zaveden elektronický účetní systém, z něhož jsou údaje čerpány. Z § 3 odst. 3 InfZ vyplývá, že povinný subjekt může v rámci InfZ poskytovat pouze ty informace, které jsou určitým způsobem zaznamenány. Informace do 31. prosince roku 2001 nemá krajské ředitelství k dispozici, přičemž zároveň nemá povinnost těmito údaji disponovat.

rok částka

2002 16.785 Kč

2003 2.224 Kč

2004 2.850 Kč

2005 0 Kč

2006 7.866 Kč

2007 1.275 Kč

2008 35.481 Kč

2009 74.424 Kč

2010 127.679 Kč

2011 74.664 Kč

2012 83.205 Kč

2013 114.421 Kč

2014 94.927 Kč

2015 169.534 Kč

2016 115.955 Kč

2017 149.553,10 Kč

2018 151.540 Kč

2019 253.540 Kč

2020 17.425 Kč

Odpověď k dotazu č. 3: Policejní orgán postupuje podle pokynu policejního prezidenta č. 103/2013, o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení, v platném znění. Tomuto pokynu předcházely od roku 2000 závazné pokyny policejního prezidenta č. 130/2001, 130/2007 a 30/2009 (jejich platnost a účinnost skončila). Jedná se o interní akty řízení, přičemž policejní orgán v trestním řízení postupuje při přibírání znalců a tlumočníků podle příslušných ustanovení zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

Odpověď k dotazu č. 4: Byl žadateli zaslán seznam tlumočníků s totožnou specializací, kteří byli krajským ředitelstvím přibráni v souvislosti s trestním řízením v roce 2020.

