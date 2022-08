Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Platby za tlumočné

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost zněla:

„a) zda pro PČR v Ostravě vykonávala a stále vykonává tlumočnickou a předkladatelskou činnost paní M.W, a paní N.P.,

a pokud ano,

b) tak v kolik případech vykonala tlumočnickou a překladatelskou činnost pro PČR v Ostravě paní M.W., a v kolika případech vykonala tlumočnickou a překladatelskou činnost pro PČR v Ostravě paní N.P., (jde-li o vymezení období, po které uvedené osoby tlumočnickou a předkladatelskou činnost prováděly, tak prosím o uvedení těchto případů až do dne podání této žádosti když počátek tohoto období nechť je stanoven od nejstaršího možného okamžiku, od něhož je možné tyto případy evidovat),

c) jaká celková suma finančních prostředků byla paní M.W. a paní N.P. vyplacena ze strany PČR v Ostravě za tlumočnickou a překladatelskou činnost za období, které je vymezeno v bodě b).“

Povinný subjekt žádost řádně posoudil a k Vašim dotazům poskytuje informace s tím, že se jedná u obou tlumočnic o poskytnutí informací od roku 2002, neboť v tomto roce byl zaveden elektronický účetní systém, z něho jsou údaje čerpány. Tato informace Vám byla již sdělena v květnu 2020 v odpovědích ze dne 28. května 2020 k Vašim dotazům k výše uvedeným tlumočnicím, což je evidováno u povinného subjektu pod č. j.: KRPT-......

K Vašim dotazům tudíž uvádíme:

K bodu a) Ano.

K bodu b) a c) Poskytujeme Vám informaci v širším rozsahu, tedy za celé krajské ředitelství, jelikož tato informace je jednoduše vyhledatelná. Pokud byste požadoval informace pouze za Městské ředitelství policie Ostrava, tak se jedná o časově náročné vyhledávání, neboť každá platba by se musela samostatně dohledat v několika různě náročných krocích, tedy by se jednalo o mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací ve smyslu ust. § 17 odst. 1 InfZ, což by bylo z tohoto důvodu zpoplatněno.

Paní M.W. proplatilo krajské ředitelství od roku 2002 do současné doby celkem 63 vyúčtování v celkové výši 273.128 Kč. Paní N.P. proplatilo

krajské ředitelství od roku 2002 do současné doby celkem 814 vyúčtování v celkové výši 1,980.747,10 Kč.

