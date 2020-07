Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Platby předem dobře zvažte

Prachatice – Případů podvodů na internetových inzertních portálech stále přibývá. (Hlasová schránka 974 236 116)

V rámci prachatického okresu řešili policisté jen v loňském roce nejméně 6 případů podvodného jednání páchaných prostřednictvím internetových inzertních portálů. V letošním roce je to už nyní 7 případů. Poškození byli ochotní poslat peníze předem nejčastěji za elektroniku – mobilní telefony, herní konzole či kamery. Mezi podvedenými byl například také muž, který předem zaplatil za finská otočná křesla nebo z poslední doby poškozená žena, která zaslala předem na účet přes 60 000 korun za mimi bagr.

Včera vimperští policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu podvodu, ze kterého je podezřelý dosud neznámý pachatel, který na internetovém portálu nabízel k prodeji mobilní telefon značky iPhone XS MAX, za který zájemkyně předem zaplatila. Do dnešního dne však nemá zboží ani peníze, čímž jí vznikla škoda za nejméně 11 000 korun.

Osoba na aukčním portálu, či internetovém bazaru vydraží nebo koupí za zajímavou cenu věc, kterou potřebuje. Většinou se jedná o mobilní telefony, notebooky, elektroniku, sportovní náčiní, dokonce i oblečení. Na základě stanovené dohody provedou převod finančních prostředků, nebo zašlou peníze na konkrétní adresu. Bohužel ve stanovené době žádné zboží na jeho adresu nedorazí a komunikace s dražitelem je přerušena. Prodejce na emailovou korespondenci nereaguje, telefonní čísla jsou vypnutá.

Co tedy poradit a jaké preventivní zásady bychom měli dodržet? Nejjednodušší rada zní: vyhněte se internetovým nákupům, dejte přednost „kamennému obchodu“, kde si můžete zboží vyzkoušet a přesně vidíte, co kupujete. Obzvláště v případě koupí vozidel, zemědělských strojů, výrobních strojů a jiných věcí vyšší hodnoty se přesvědčte, zda vůbec existuje a v jakém je technickém stavu. Zajímejte se také o to, zda ho vůbec prodává jeho skutečný majitel a za jakých podmínek. Nikdy neprovádějte platbu předem, aniž byste si takovéto základní věci osobně ověřili, nepodléhejte lákavosti výrazně nízkých cen a pěkně vypadajícím fotografiím. Můžete tak přijít o své našetřené peníze a sen o novém vozidle či stroji se vám nenávratně rozplyne.

A pro ty co přece jenom zajímavější ceně nabízené přes internet neodolají, zde máme také několik rad:

Vybírejte si pouze prověřené internetové portály, kde je dostatečně zajištěna průhlednost obchodu a stanoveny záruky.

Nakupujte pouze u ověřených prodejců a dejte na doporučení svých známých.

Prověřte si řádně prodávajícího, kladné ohlasy z aukcí nemusí být vždy pravdivé.

Neplaťte předem za zboží, které jste neobdrželi.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

3.července 2020

vytisknout e-mailem