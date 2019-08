Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Platba předem za osobní automobil se šestačtyřicetiletému muži vymstila

PRAHA VENKOV - JIH – Nechal se totiž zjevně napálit dosud neznámým podvodníkem, který vozidlo ke koupi nabízel.

Osobní vůz značky Volkswagen T5 Multivan si muž vyhlédl na jednom ze zahraničních internetových portálů za 6 500 Eur. Po domluvě s prodávajícím za ně také obratem zaplatil a peníze mu poslal na účet. Následně si měl vozidlo vyzvednout na smluveném místě v Berlíně. Tam se ale prodejce vůbec nedostavil a od té doby s ním přestal komunikovat. Muž tak nejenže nedostal své zboží, ale přišel i o bezmála 170 tisíc korun.

Případ nyní vyšetřují říčanští policisté jako trestný čin podvodu a po pachateli tohoto skutku intenzivně pátrají. Pokud bude odhalen a soud ho uzná vinným, mohl by za mřížemi strávit až 5 let.

Tento případ bohužel nepatří k ojedinělým. Lidé jsou často důvěřiví, což se jim zejména při internetových nákupech nemusí vyplatit. Mnohdy mají za to, že když s nimi prodejci komunikují, jsou i důvěryhodní. Nemusí to ale tak být pokaždé, proto by si měli kupující platbu předem řádně rozmyslet. Nic bohužel neřeší ani platba na dobírku, protože přepravce nenechá přebírajícího do zásilky nahlédnout ještě před jejím zaplacením. Proto je nejjednodušší si pro zboží osobně dojet a zaplatit až na místě při převzetí. Úplně nejlepší variantou ale je nakupovat u důvěryhodných a osvědčených prodejců, kteří poskytují jak záruku kvality zboží, tak i jeho případné vrácení.

Krátké shrnutí na závěr:

Nakupujte pouze u osvědčených a důvěryhodných prodejců. Projděte si recenze daného eshopu, popřípadě si obchodníka ověřte ještě pomocí vyhledávače, zda na něj nejsou negativní ohlasy od jiných zákazníků.

Při nákupech na zahraničních serverech a od konkrétních osob (nové zboží, zboží z „druhé ruky“) buďte maximálně obezřetní.

Nenechejte se nalákat na podezřele nízké ceny za zboží, to je první známka toho, že je něco v nepořádku!

Pokud si obchodníkem nejste zcela jistí, neposílejte mu peníze předem! Pokud je to možné, pro zboží si osobně přijeďte a zaplaťte až na místě.

V případě, že se přece jen stanete obětí podvodu, obraťte se neprodleně na policii. Přitom se snažte zajistit nějaké důkazy, například emailovou korespondenci, stránky inzerenta apod. Nikdy prodejci nesdělujte, že případ řešíte s policií. Poskytli byste mu tak prostor, aby po sobě tzv. zahladil stopy a práci policistů tím tak podstatně ztížil.

por. Bc. Eva Stulíková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

15. srpna 2019

