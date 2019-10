Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Plánští policisté ustanovili pachatele

PLANÁ – Ten se u cizích objektů snažil překonat několik vrat, avšak bez úspěchu. Na jedné zahradě po sobě zanechal exkrementy.

Plánští policisté ustanovili pachatele, který ve druhé polovině července letošního roku v Plané vnikl na pozemek jednoho domu, kde se na zahradě vykálel poblíž keře rybízu. Před vykonáním potřeby vnikl do skleníku a do garáže, které prohledal, a nic neodcizil. Navíc poškodil garážová vrata, kterými se původně do garáže chtěl dostat. Dále se pokusil překonat vrata do sklepa, ale ani tam se mu nepodařilo vniknout. Poté mezi keři rybízů přelezl přes plot na sousední zahradu, kde svým pohybem dělal hluk, a tak vzbudil jednoho z obyvatel domu. Ještě před tím, než před ním utekl, snažil se vniknout do kryté pergoly u domu. Svým jednáním tak pachatel způsobil na poškozených věcech škodu za bezmála 700 korun.

Plánští policisté na základě provedeného šetření zjistili, že se měl uvedeného jednání dopustit 29letý muž z Plané. Dnešního dne mu proto sdělili podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody a přečinu krádeže ve stádiu pokusu. Policisté ve věci vedou zkrácené přípravné řízení.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

22. 10. 2019

vytisknout e-mailem