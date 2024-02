Plánovaný a evidovaný stav příslušníků Policie ČR

Žadatel požádal o následující informace:



„Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí informací týkající se poskytnutí statistiky ohledně počtu policistů mezi roky 2018 a 2023. Prosím o plánované a skutečné stavy příslušníků Policie České republiky u těchto požadovaných roků.

Mohou být vyžádané informace s Vaším souhlasem použity do vysokoškolské závěrečné práce?“



Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a žadateli poskytla požadovaná statistická data: „Plánovaný počet a evidovaný stav příslušníků Policie ČR 2018 - 2023“ (viz. příloha), která mohou být použita do vysokoškolské závěrečné práce.



pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 5. 2. 2024

